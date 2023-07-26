Виховують у "русском мире": депортованих з України дітей "годують" пропагандою в РФ, — прокурор

За словами ювенальної прокурорки Яніни Тертичної, були випадки, коли до українських дітей застосовували насильство. З ними проводили "військово-патріотичні" бесіди, змушували управлятися зі зброєю.

Депортовані українські діти, які повернулися з Росії, розповідали про те, що їх годували російською пропагандою. Про це заявила ювенальний прокурор України Яніта Тертична в коментарі The Kyiv Independent.

У матеріалі йдеться, що Тертична розслідує депортацію українських дітей від початку повномасштабної війни. Її команда також з'ясовує, як до депортації були причетні лікарі на окупованих територіях і яку відповідальність вони можуть нести за свої дії.

"Ми шукаємо всіх причетних до цього осіб", — сказала Тертична.

"Як органи опіки та піклування на окупованих територіях лікарі та опікуни, закріплені за цими дітьми, брали участь у депортації українців", — зазначила вона.

За її словами, ті діти, яких вдалося повернути з Росії, розповідали про те, що в прийомних сім'ях їм говорили про те, що Україна як держава знищена. Їх "годували" пропагандою, проводили так звані "військово-патріотичні" бесіди, а також змушували вправлятися зі зброєю.

Крім того, як сказала Тертична, були випадки, коли до дітей застосовували насильство.

Видання пише, що українська влада вважає, що від початку повномасштабної війни, розв'язаної Львовом-Бєловою і Путіним, Росія депортувала понад 19 тисяч українських дітей. Однак, на думку представниці Регіонального центру з прав людини Катерини Рашевської, ця кількість може сягати і 100 тисяч.

"Варіанта, щоб діти, депортовані з України, назавжди залишилися в Росії, просто не може бути. Міжнародне гуманітарне право не містить такої норми, яка дозволяла б державі, що окупує, забирати дітей і постійно утримувати їх", — сказала вона.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що в РФ підлітки збирають дрони Shahed. Журналісти з'ясували, що в коледжі "Алабуга Політех" діти змушені не тільки збирати безпілотники, а й виконувати низькокваліфіковану роботу, до якої переважно залучають студенток з Африки.