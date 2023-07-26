"Бізнес" в Україні: росіянка незаконно переправляла чоловіків до Румунії (фото, відео)

За незаконне перевезення чотирьох військовозобов'язаних чоловіків громадянка РФ отримала 5000 євро та 18100 доларів.

49-річна росіянка незаконно переправляла військовозобов'язаних чоловіків з Чернівецької області до Румунії. Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

"Колишня мешканка Хабаровська, яка останні п’ять років проживає на заході України та має відповідну посвідку, організувала незаконне переправлення до Румунії чоловіків призовного віку", — йшлося в повідомленні ДПСУ.

Росіянка незаконно переправляла українських чоловіків до Румунії

Чоловіки, які намагалися незаконно виїхати за корднон

У понеділок, 24 липня, у Чернівецькій області правоохоронці зупинили автомобіль, у якому росіянка везла чотирьох українців. За перевезення з кожного клієнтка жінка брала від 5 тисяч євро до 7 тисяч доларів США. Таким чином за чотирьох військовозобов'язаних чоловіків вона отримала 5000 євро та 18100 доларів.

Гроші, які отримала росіянка за перевезення чоловіків

У результаті співробітники Чернівецького прикордонного загону спільно з представниками Служби безпеки України та Національної поліції затримали росіянку. Зокрема, їй загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 Кримінального кодексу України. Також правоохоронці склали адмінпротокол на її пасажирів за спробу незаконного виїзду з України.

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець розповів про максимальне покарання, яке передбачене для чоловіків призовний віку, які незаконно виїдуть за кордон і там залишаться.

Раніше Фокус писав, що відповідно до законів України, деякі чоловіки мають право на виїзд за кордон під час дії воєнного стану.