В США відновлюють проєкт Catalina Другої світової в пошуках літака для війни на воді (фото)

В потенційній війні з Китаєм аеродроми стануть першими цілями для КНР, відтак Штатам потрібен літак, який зможе приземлятись на воду. Catalina II може стати такою розробкою.

Американська компанія з Флориди планує перетворити культовий гідролітак часів Другої світової війни на сучасний виріб, який має виконувати повітряно-десантні операції. Про це повідомляє The War Zone.

Літак-амфібія наступного покоління (NGAA) — це проєкт подвійного турбогвинтового літака-амфібії, який базується на PBY Catalina часів Другої світової війни. Серед його завдань були: морське патрулювання, транспортування, а також проведення пошуково-рятувальних операцій.

"NGAA Catalina II — це сучасна амфібія з вдосконаленими двигунами та авіонікою, яка забезпечуватиме можливості, яких сьогодні не може надати жодна інша амфібія", — заявив президент Catalina Aircraft Лоуренс Ріс.

Catalina під час Другої світової війни

Саме ця компанія має сертифікати PBY-5 для створення літаків-амфібій. У виданні пишуть, що розробка літака Catalina може бути дуже вчасною, бо США шукають літаки, незалежні від злітно-посадкових смуг. Бо у випадку війни з Китаєм, аеропорти та аеродроми, ймовірно, стануть першими цілями.

Командування спеціальних операцій ВПС США наразі випробовує те, що називається MC-130J Amphibious Capability або MAC. Це переобладнаний у гідролітак МС-130J. Однак, до початкової демонстрації цієї концепції залишилося щонайменше два-три роки. Проте гідролітак буде обмеженим у можливостях, якщо порівняти з майбутнім Catalina II. Бо Catalina потенційно зможе працювати у бурхливих водах. Обидва борти можуть один одного доповнювати.

У Catalina Aircraft заявили, що розробляють два варіанти Catalina II, один для комерційних клієнтів, а інший для військових. Військовий літак буде мати 18 143 кг злітної маси, подвійний турбогвинт та підтримка урядових і військових концепцій операцій. Літак зможе працювати при висоті хвилі до 0,9 метра й швидкості вітру до 10 вузлів.

Перший літак мають передати в армію США до 2029 року. Злітати він зможе з води, піску, озер, річок, заток чи звичайної злітно-посадкової смуги.

Нагадаємо, 25 липня Польща оголосила про придбання літаків Saab 340 дальньої розвідки.