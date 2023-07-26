Колаборантам на Луганщині почали вручати повістки та відправляти на фронт, – ОВА

Росіяни, які приїздять на окуповану Луганщину з різних регіонів РФ, отримують посади у силових структурах замість місцевих.

Колаборантам із російських силових структур на Луганщині почали роздавати повістки та направляти на передову. Про це інформує Луганська Обласна військова адміністрація у Facebook.

У повідомлені йдеться про те, що російські окупанти вигадали простий спосіб звільнити місяця "під своїх людей", які приїздять на окуповану Луганщину з різних регіонів РФ. У такий спосіб місцевих, які зрадили Україну, загарбники позбавляють керівних посад.

"Зрадники нікому не потрібні", — зазначили в ОВА.

Мешканці міста Сєвєродонецьк регулярно скаржаться на низьку якість показових ремонтів багатоповерхівок. Російські пропагандисти повідомляють, що невдоволені місцеві жителі публічно звертаються до окупаційної влади.

В ОВА зазначили, що ще минулого року один із будинків по вулиці Гагаріна "ремонтували". Вікна були встановлені значно меншого розміру та нерівномірно. Подекуди окупанти познімали двері у будинках, які потім встановили вибірково, а під'їзди взагалі залишилися без них.

Системи водо- та теплопостачання функціонують в напівдемонтованому стані. Роботи стосовно їхнього відновлення призупинені вже кілька місяців. Місцеві мешканці кажуть, що до "втручання" ремонтників будинок був у кращому стані.

"Не дуже їм потрібне і цивільне населення. Ну, хіба що до так званих "перших виборів", – повідомляє ОВА.

Нагадаємо, 20 липня хакери розкрили імена колаборантів, які вивозили дітей з Луганська до Росії. За інформацією команди KibOrg, українських дітей викрадають і прилаштовують у сім'ї представники окупаційної влади "ЛНР", чиї імена відомі СБУ. Частину непублічних документів, які фігурували в розслідуванні, передано українським правоохоронцям.