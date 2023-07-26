"Стало нудно в окопі": солдата ЗС РФ знайшли повішеним на Донбасі після затримання комендатурою

За даними росЗМІ, окупанта мобілізували і відправили на фронт. Однак військовий покинув свою позицію і самовільно вирушив до іншого населеного пункту, де його і знайшли повішеним.

Поблизу населеного пункту Червонопопівка, розташованого на окупованій російськими військами території Луганської області, було виявлено тіло мобілізованого солдата зі слідами петлі на шиї. Загиблим виявився 35-річний житель Іркутська на ім'я Олександр, якого відправили на військову службу в жовтні 2022 року. Про це повідомляє видання "Люди Байкалу".

Родичі шукали мобілізованого солдата, який служив у 90-й танковій дивізії в підрозділі "Шторм". За словами його брата Сергія, у березні Олександр разом із трьома товаришами по службі покинув свої позиції, оскільки їм "стало нудно без діла сидіти в окопі".

Ці військові вирішили вирушити в окупований Олександрівськ, де їм вдалося винайняти квартиру і влаштуватися для відпочинку, вживаючи алкоголь. Однак, незабаром їх затримали і відправили в комендатуру "ЛНР". Після його знайшли повішеним.

Нагадаємо, що в окупованій Луганській області повісився мобілізований військовослужбовець ЗС РФ. У передсмертній записці він повідомив, що його зґвалтували "кадирівці".

Крім того, на сходовому майданчику будинку на Качалинській вулиці в центрі Москви знайшли тіло 76-річного генерал-майора ФСБ у відставці Євгена Лобачева. Слідство стверджує, що причиною загибелі відставного чекіста став суїцид, генерал нібито тяжко хворів. Передсмертної записки він не залишив.