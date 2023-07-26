"Провокації будуть": РФ намагається використати передвиборчий період в інших країнах, — МЗС Польщі

Заступник міністра вважає, що Польща потенційно може стати об'єктом нападу. Заяви Лукашенка і Путіна не залишають сумнівів у тому, що провокації будуть.

Заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський 25 липня заявив, що і білоруська, і російська держава дуже недружньо, навіть вороже налаштовані щодо Польщі. Заяви президента РФ Володимира Путіна та Олександра Лукашенка не залишають сумнівів у тому, що провокації будуть, повідомляє"Рolsatnews".

За словами заступника глави МЗС, Росія намагається використати передвиборчий період у багатьох країнах для розпалювання заворушень і посилення соціальних протиріч. "Справа навіть не в тому, що Росія підтримує те чи інше оточення, а в тому, що вона завжди хоче створювати розбіжності", — сказав Яблонський і додав, що в Польщі Москва хоче послабити ті тенденції, які вона сприймає як загрозу для себе.

Він підкреслив, заяви Лукашенка і Путіна не залишають сумнівів у тому, що такі провокації будуть. Для цієї мети можуть використовувати "вагнерівців". Тому політичні розбіжності в країні мають бути принаймні припинені, коли йдеться про безпеку.

"Це питання екзистенційні для Польщі. Якщо на нас нападуть, а такий ризик, на жаль, існує, яка різниця, хто з ПіС чи ПО? Польща, потенційно можемо стати об'єктом нападу", — попередив представник МЗС.

На його думку, Київ може протистояти російському вторгненню. Яблонський підкреслив, що, крім підтримки України, безпеку Польщі також гарантує альянс: "Як член НАТО ми захищені цими гарантіями зі ст. 4-ї та 5-ї. На нашій території розміщуються солдати союзних країн".

Насамперед, вважає Павел Яблонський, Польща має бути зосереджена на тому, як не допустити можливого нападу. І це — основне завдання кожного відповідального польського політика сьогодні.

Нагадаємо, 25 липня повідомлялося, що Польща отримає літаки Saab 340, щоб закрити східний фланг. За даними виробника, Saab 340 AEW надає детальну картину того, що відбувається на землі. Це одна з найпоширеніших систем повітряного спостереження.

Крім цього, Іспанія відправила в Україну ще чотири танки Leopard 2 і броньовики М-113. На кораблі, що вийшов із порту Сантандер, також пливуть машини швидкої допомоги, вантажівки та боєприпаси. Днями до Польщі з Іспанії прибув ще й польовий госпіталь для українських захисників.