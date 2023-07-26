Вийти сухим із води: США озброїлися міні-підводним човном для операцій швидкого реагування

Апарат DCS може занурюватися на глибину до 100 метрів. Завдяки вбудованій шлюзовій камері екіпаж може перебувати в захищеному просторі й уникнути виявлення під час операцій.

Новітній міні-підводний човен спеціального призначення Dry Combat Submersible (DCS) офіційно прийнято на озброєння ВМС США 24 липня. Субмарина дозволяє пасажирам подорожувати до місця призначення і назад під водою, але без постійного занурення. Про це повідомляє War Zone.

Міні-підводний човен DCS створено компанією Lockheed Martin на основі британського зразка S351 Nemesis від компанії MSubs. У 2016 році було ухвалено рішення керівництва MSubs і Lockheed Martin про спільну роботу над проєктуванням і будівництвом DCS.

Хоча повні характеристики DCS не розголошуються, деяка інформація доступна на основі S351. Підводний апарат вагою 30 тонн і довжиною 12 метрів здатний занурюватися на глибину до 100 метрів. Субмарина оснащена повністю електричною силовою установкою, може долати 122 кілометри зі швидкістю близько 5 вузлів (до 10 км на годину).

Апарат може перевозити екіпаж із двох осіб із додатковим місцем для восьми пасажирів або еквівалентного вантажу (приблизно до 1 тонни).

Особливість розробки полягає в тому, що завдяки вбудованій шлюзовій камері екіпаж може долати великі відстані в холодних водах, залишаючись повністю сухими. Але навіть у тропічному кліматі човен буде корисним, оскільки дає змогу військовим уникати виявлення, перебуваючи на великих глибинах у захищеному просторі. Це вигідно відрізняє від "мокрих" SDV, де екіпаж весь час піддається впливу стихії.

На відміну від DCS екіпаж "мокрого" човна SDV весь час у воді

Загалом, подібний міні-підводний човен DCS дає змогу силам спеціальних операцій США, особливо елітним підрозділам "Морських котиків", непомітно висадитися на берег із підводного човна, навіть того, що перебуває під водою, або евакуюватися з району. Такі можливості особливо цінні для проведення різного роду операцій, особливо тих, які проводяться в тилу противника.

У Lockheed Martin зізналися, що спільними зусиллями вдалося подолати технічну проблему, що стояла перед конструкторами цілих 15 років.

Раніше повідомлялося, що цього літа в РФ збираються провести перші випробування ядерного морського безпілотника "Посейдон", який фактично є ядерною торпедою. Як носій буде використано атомний підводний човен "Белгород".