За словами представника окупаційної адміністрації регіону, російські війська використали увесь арсенал наявного у них озброєння, щоб відбивати штурм ЗСУ.

Сили оборони України вклинилися в першу лінію оборони Росії на окупованій частині Запорізької області. Про це повідомив представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

За його словами, щоб прорвати російську оборону в районі Оріхова ЗСУ використали щонайменше 100 одиниць бронетехніки.

"На цей момент внаслідок кількох хвиль атаки в районі Роботиного на понад 100 одиницях бронетехніки, включаючи танки, БМП, БТР і ББМ противнику вдалося вклинитися на трьох ділянках нашої першої лінії оборони. Основну роль у наступі відіграють штурмові групи 33 ОМБр і 118 ОМБр 10 АК ЗСУ. Бойовики цих бригад пройшли навчання за кордоном, а самі бригади пріоритетно оснащені західними зразками військової техніки, включаючи танки "Леопард" та БМП "Бредлі, — побідкався Рогов.

Він додав, що російські загарбники атакували ЗСУ з мінометів та артилерії, а також з ПТРК та за допомогою авіації.

"Нині у цьому районі йдуть важкі запеклі бої високої інтенсивності", — резюмував колаборант.

Нагадаємо, що ЗСУ заперечують втрату трьох населених пунктів поблизу Куп'янська на Луганщині і повідомляють, що тактична ситуація на цій ділянці фронту істотно не змінилася.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ влаштували окупантам дистанційний "мінний" феєрверк, поціливши з дрона ВОГ у купу інженерних боєприпасів. Після цього пролунав сильний вибух.