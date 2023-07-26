Депутатів і чиновників не випустять: в ОП взяли під контроль держкордон України, — нардеп

За інформацією нардепа Гончаренка, прикордонники будуть затримувати кожного чиновника і депутата, хто намагатиметься виїхати за кордон, і чекатимуть на дозвіл від ОП. У Зеленського цю інформацію не коментували.

Після скандалу з нардепом Юрієм Арістовим, який під приводом робочої поїздки до Литви полетів відпочивати на Мальдіви, в Офісі президента України, ймовірно, вирішили взяти ситуацію під особистий контроль. За словами народного депутата від фракції "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка, остаточне рішення щодо виїзду чиновників і депутатів за кордон під час воєнного стану ухвалюватимуть у президента в телефонному режимі. Про це нардеп повідомив у себе в Telegram.

Політик зазначив, що прикордонним службам розіслали вказівку про заборону на вільний виїзд за кордон усіх чиновників і депутатів. Кожного, хто намагатиметься покинути Україну під час війни, зупинятимуть і чекатимуть на рішення з Офісу президента.

"По суті тепер Андрій Єрмак особисто в телефонному режимі дозволяє або блокує виїзд чиновників і депутатів", — зазначив Гончаренко.

Політик додав, що рішення не найкраще, адже під час воєнних дій в Україні у глави Офісу президента є важливіші справи, крім того, щоб у телефонному режимі вирішувати, хто з чиновників і депутатів може вирушити в чергове закордонне відрядження.

Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

"Проведіть процедуру дозволу виїзду за кордон. Карайте тих, хто порушує. Але держава не може працювати по телефону", — резюмував Гончаренко.

На момент публікації матеріалу офіційних коментарів Офісу президента не було.

Нагадаємо, 25 липня стало відомо, що заступник голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Арістов на початку липня вирушив у робоче відрядження до Литви на зустріч із колегами. У Вільнюсі він законно пробув три дні. А потім дистанційно відкрив лікарняний у Києві та полетів разом із дружиною і дітьми відпочивати на Мальдіви. Арістова помітили у Waldorf Astoria Maldives, п'ятизірковому комплексі зі 119 віллами, вартість за одну ніч у яких варіюється в межах 100-323 тисяч гривень.

26 липня у ДБР спільно з СБУ повідомили про початок розслідування щодо законності виїзду Арістова на відпочинок під час збройної агресії РФ проти України. Генеральний прокурор України за матеріалами ДБР та інформацією у ЗМІ відкрив кримінальне провадження щодо внесення неправдивих відомостей у документи для виїзду за кордон.

Фокус писав 26 липня, що нардеп Юрій Арістов може потрапити в армію після складання депутатських повноважень. Політик подав до Верховної Ради відповідну заяву 25 липня.