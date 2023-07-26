"Укрпошта" ввела в обіг нову марку, присвячену роботі Служби безпеки України (фото)

Марка про СБУ є фінальним випуском героїчної серії "Слава Силам оборони й безпеки України!", тираж марки становить понад 1 мільйон примірників. Після спецпогашення її можна придбати у відділеннях "Укрпошти" та онлайн.

Голова СБУ Василь Малюк і генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський на території Національного музею історії України у Другій світовій війні, виконали спецпогашення марки присвяченій роботі Служби безпеки. Про це повідомляє пресслужба відомства.

"З перших днів повномасштабного вторгнення рф співробітники СБУ нищать ворога у найгарячіших точках і роблять все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю. Руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій. Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок", – зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

Він подякував співробітникам СБУ за роботу і побажав, щоб кількість їх бойових виходів відповідала кількості повернень на місця дислокації. Також хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих Героїв, які віддали своє життя за Батьківщину.

За словами голови СБУ, стікери з маркою відправлять спецпризначенцям СБУ, які зараз працюють на передовій.

"Наші бійці зможуть маркувати ними боєприпаси, якими нищать ворога. І передавати окупантам своєрідний "привіт" від всіх українців. Запевняю: СБУ добре гасить не тільки марки, але й московитів!" – додав він.

Разом з цим Ігор Смілянський повідомив, що тираж марки становить понад 1 мільйон примірників.

"Спільно з СБУ представляємо третій та завершальний поштовий випуск героїчної серії "Слава Силам оборони й безпеки України!", присвячений Службі безпеки. Маємо за честь закарбувати на марках спецпризначенців СБУ, які є реальними героями нашого часу, що виборюють незалежність та перемогу для нашої держави. У новинах уся країна бачить, як Служба безпеки щодня викриває колаборантів, руйнує їх підлі задуми та вселяє страх у ворогів постійною "бавовною", — резюмував генеральний директор Укрпошти.

Зазначається, що поштові набори "Служба безпеки України" доступні у відділеннях Укрпошти по всій країні, онлайн в офіційному поштовому магазині та маркетплейсах eBay та Amazon. Також можна придбати тематичний мерч: футболку "СБУ" та набір стікерпаків.

До слова, 24 липня в "Укрпошті" повідомили, що легендарна українська поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді..!" отримала гран-прі нагороду на міжнародній премії "Азіаго" в Італії, відому також під назвою "філателістичний Оскар"

Нагадаємо, що 14 червня в Таллінні "Укрпошта" отримала одразу 3 нагороди "World Post & Parcel Awards 2023". Зокрема, марку "Русскій воєнний корабль, іді..!" було визнано найкращою маркою у світі. А саму компанію відзначили нагородою в номінації "Найкращий поштовий оператор світу" за стійкість, доставлення по всьому світу, попри закриття аеропортів, і за роботу на звільнених територіях, а також у номінації Лідер в індустрії.