"Намагається оточити": у Міноборони розповіли про дії РФ під Авдіївкою (фото, карта)

У дописі представниці Міноборони Ганни Маляр ідеться про напружену ситуацію на Авдіївському відтинку фронту: війська РФ намагаються обійти Авдіївку з флангів, при цьому бояться увійти в місто, щоб не вести вуличні бої.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 26 липня повідомила деталі боїв, які точаться на відтинку фронту біля Авдіївки на Донеччині. Армія РФ намагається оточити населений пункт: тут відбуваються атаки не менш інтенсивні, ніж на інших відтинках фронту. При цьому відсіч ворогу дають бійці 110-ої окремої механізованої бригади ЗСУ. Про це чиновниця розповіла у Telegram-каналі.

Маляр порівняла бої під Авдіївкою з боями під Бахмутом: з її слів, інтенсивність — не менша, ніж на ділянці фронту, розташованій дещо північніше.

ЗС РФ намагаються оточити населений пункт, розташований неподалік від Макіївки та Донецька. При цьому у саму Авдіївку ворог зайти боїться, оскільки остерігається міських боїв, наголосила чиновниця.

Ворог тисне на флангах, але успіху не має — натомість "несе відчутні втрати".

Оборону на Авдіївському відтинку фронту, серед інших підрозділів ЗСУ, несе 110-а окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, розповіла Маляр. Очолює бригаду Микола Чумак — чиновниця опублікувала світлини зі штабу бригади.

Микола Чумак, командир 110 бригади ЗСУ Фото: Ганна Маляр / Telegram

Також представниця Міноборони показала кілька кадрів з самої Авдіївки:

знак на в'їзді в населений пункт;

Зна на в'їзді в Авдіївку Фото: Ганна Маляр / Telegram

руїни будинку, пошкодженого внаслідок бойових дій, які точаться вже півтора року.

Руїни у Авдіївці Фото: Ганна Маляр / Telegram

Зазначимо, про Авдіївку згадується у кожному звіті Генштабу ЗСУ — вказано, що ворог намагається захопити населений пункт, веде обстріли, але зазнає невдачі. У ранковому звіті за 26 липня перелічено 6 населених пунктів, які обстріляв ворог — точки обстрілів оточують місто півколом.

Обстріли на відтинку фронту навколо Авдіївки станом на ранок 26 дипня 2023 року Фото: Генштаб ЗСУ

На онлайн-карті бойових дій від DeepState можна побачити, що ЗС РФ просунулись на флангах навколо Авдіївки: на півночі краяні точки — Красногорівка, на півдні — Водяне та Первомайське. Відстань між крайніми точками флангів — близько 12 км.

Ситуація на Авдіївському відтинку фронту - карта від DeepState Фото: DeepStateMAP

Нагадуємо, за кілька годин до цього Ганна Маляр розповіла про загальну ситуацію на сході на півдні. З її слів, на сході у напрямку Куп'янська та Лиману російська війська намагаються атакувати, але успіху не мають. Своєю чергою ЗСУ ведуть наступальні дії біля Бахмуту та у напрямку Маріуполя та Бердянська — тут є певні успіхи українських Сил оборони.

Командувач Сухопутними військами генерал Олександр Сирський опублікував кадри використання дронів ЗСУ по трьох бронемашинам ЗС РФ. На відео — вдалі відпрацювання по бронемашині та двом танкам, які знешкодили на лінії фронту на сході.