Мобілізація в Україні: що робити, якщо отримали "виписану на коліні" повістку

Адвокат Роман Сімутін запевняє, що неправильно заповнена повістка є незаконною, а складання акту відмови не існує.

В Україні триває мобілізація, а представники ТЦК та СП продовжують вручати повістки громадянам, які підпадають під мобілізацію. Але не всі повістки, які виписують представники ТЦК є законними. Про це РБК-Україна розповів адвокат Роман Сімутін.

За його словами, Постановою Кабміну №1487 затверджено новий зразок повістки, яка заповнюється та підписується начальником ТЦК. У ній вказується номер розпорядження, згідно із яким викликається громадянин, а також уповноважується особа на її вручення.

"Якщо повістку заповнюють на коліні, ще й старого зразка, не вказується номер розпорядження, вручає її не уповноважена особа, то ви все одно повинні отримувати таку повістку, хоча й вручається не передбаченим законом способом і за межами повноважень ТЦК", – пояснює правозахисник.

Він зазначає, що якщо повістка неправильно заповнена – вона незаконна.

За словами адвоката, жодного акту про відмову брати повістку громадянин не повинен підписувати, бо не існує такого акту, але обов’язково він має фільмувати на телефон весь процес.

"І останнє рішення суду, яким я скасував ухвалу ТЦК про залучення мого клієнта за ст. 210-1 КУпАП, тому підтвердження. Суд кілька разів перепитував представника ТЦК, яким документом передбачено складання акта відмови від отримання повістки? Цей акт, до речі, було сфальшовано. Відповідь була феєричною. Той перерахував купу законів, згадав ухвалу Кабміну №1487, але посилань на статтю, пункт чи щось інше ми так і не дочекалися. А знаєте, чому ви ніде не знайдете навіть згадки про цей акт? Його просто не існує – це бурхлива фантазія групи мистецької самодіяльності", – повідомив експерт.

Нагадаємо, що Верховна Рада України продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації. Попереднє продовження воєнного стану та мобілізації відбулося в травні та діятиме до 18 серпня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що під час дії воєнного стану в українців, різних установ, підприємств і організацій можуть вилучити транспортну техніку для потреб Збройних сил. Для отримання такої техніки ТЦК можуть подавати запити на надання відповідних транспортних засобів.