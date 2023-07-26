Ракетний обстріл України: ППО збила 36 крилатих ракет, — ЗСУ (інфографіка)

За даними командування, українські захисники збили 33 крилаті ракети Х-101/Х-555, які здатні нести ядерний заряд.

Українські військові знищили 36 ворожих крилатих ракет. Про це в середу, 26 липня, повідомили у пресцентрі Повітряних сил ЗСУ.

За повідомленням командування, близько 17:00 противник атакував із району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Було зафіксовано пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

"Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на Захід, постійно змінюючи напрямок польоту", — йдеться в повідомленні.

По ворожих ракетах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України.

Крім того, близько 19:00 окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області.

Які ракети збила ППО

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей, а саме:

3 крилаті ракети "Калібр";

33 крилаті ракети Х-101/Х-555.

"Щодо наслідків пусків Х-47 "Кинджал" інформація уточнюється", — повідомляють Повітряні сили.

Зазначимо, що раніше в командуванні повідомляли, що ракета Х-101/Х-555 здатна нести ядерний заряд.

Нагадаємо, 26 липня повідомлялося, що ЗС РФ запустили крилаті ракети з 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС із району Каспійського моря.

Крім того, 26 липня в Повітряному командуванні ЗСУ повідомили, що українські захисники збили дві російські крилаті ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря, імовірно, з підводного човна.