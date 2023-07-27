У Пентагоні заявили про початок основної фази контрнаступу ЗСУ, — NYT

В американському оборонному відомстві вважають, що "головний удар" українського контрнаступу зараз здійснюється на південному сході країни.

Контрнаступ Сил оборони України переходить в основну фазу. Про це пише видання The New York Times 26 липня, посилаючись на слова двох представників Пентагону.

Журналісти пишуть, що згідно з твердженням чиновників оборонного відомства США, які побажали залишитися анонімними, наразі українські сили розпочали "головний удар" на південному сході країни.

Автори публікації також вказали на те, що коментарі офіційних осіб Пентагону збіглися з деякими заявами російських окупантів.

Зокрема, представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив про посилення атак ЗСУ на фронті за участю бійців на західній техніці, які пройшли навчання за кордоном. Про почастішання атак у регіоні також повідомив колаборант Євген Балицький.

Водночас українська сторона заявляє, що ЗСУ відкидають російські війська вздовж південного фронту, проте їхнє просування йде поступово, без будь-яких серйозних проривів. Як зазначають журналісти, просування України уповільнюють мінні поля, артилерійський вогонь і авіаудари РФ.

Своєю чергою офіційні особи в Білому домі та Пентагоні заявили, що з великою цікавістю спостерігають за зростаючою активністю на фронті.

"Це велике випробування", — сказав представникам ЗМІ один із високопоставлених чиновників.

Нагадаємо, що за даними The New York Times від 26 липня, українські військові зможуть розірвати важливу логістичну лінію ворога і спробувати зайти в тил Бахмута, якщо утримають свої позиції і просунуться в напрямку Кремінної.

Раніше, 25 липня, у Wall Street Journal повідомили, що у Вашингтоні сумніваються, що переговори щодо завершення повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну можуть відбутися цього року, тому що існує ризик затягування конфлікту.