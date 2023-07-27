ЗС РФ атакували "Калібрами" Одеську область: є жертви, — ОВА

Російські крилаті ракети, як зазначають в Оперативному командуванні "Південь" було складно виявити через те, що окупанти випустили їх з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті.

Вночі 27 липня окупанти завдали ракетний удар по Одеській області, в результаті влучання загинув 44-річний цивільний охоронець. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram.

"Ціль агресора — портова інфраструктура. Ракети "Калібр" росіяни випустили з підводного човна в акваторії Чорного моря", — сказав Олег Кіпер.

Внаслідок влучання ворожої ракети загинув цивільний охоронець 1979 року народження. Також було знищено будівлю охорони та два автомобілі, пошкоджень ще зазнало обладнання одного з вантажних терміналів.

Також про ворожий обстріл по регіону повідомили в Оперативному командуванні "Південь" у Facebook.

"Вночі ворог завдав ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини", — йшлося в повідомленні.

В ОК "Південь" зазначили, що виявлення ракет "Калібр" ускладнило те, що ворог випустив їх з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично низькій висоті.

Нагадаємо, 26 липня ЗС РФ запустили крилаті ракети з 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС із району Каспійського моря. У вечірньому відеозверненні до українців президент України Володимир Зеленський заявив, що українським бійцям вдалося збити понад 30 ракет під час масованого обстрілу з боку ворога. Також у Командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначили, що напередодні масованої атаки українські захисники збили дві російські крилаті ракети "Калібр", які росіяни випустили з акваторії Чорного моря.