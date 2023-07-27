"Українці просуваються": у Байдена позитивно оцінили успіхи ЗСУ в контрнаступі

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, оцінити ефективність контрнаступу може тільки той, хто відповідальний за його планування і проведення. Він вважає, що ЗСУ просуваються в нормальному темпі.

В офіційних заявах Білого дому зазначають, що контрнаступ Збройних Сил України не лише триває, а й не збавляє обертів. США виявляють активний інтерес до ситуації в Україні та не відмовляються від продовження військової допомоги. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на брифінгу.

Представника Білого дому запитали, чи немає у нього думки про те, що контрнаступ в Україні здійснюється з недостатньою швидкістю.

"Сам президент Зеленський сказав, що це не так швидко, як йому хотілося б, і вони не просуваються щодня так далеко, як їм хотілося б. Сполучені Штати не збираються займати позицію з цього приводу. Ми не збираємося обговорювати українську військову операцію, сидячи на дивані", — відповів Кірбі.

Він додав, що оцінити ефективність контрнаступу може тільки той, хто відповідальний за його планування і проведення.

"Проте вони рухаються. Це не зупинка. Вони не заморожені. Українці просуваються", — сказав представник Білого дому.

Він зазначив, що США мають намір дбати про те, щоб в українських військ були всі інструменти, необхідні для продовження просування.

Днем раніше видання NYT повідомило про початок основної фази контрнаступу ЗСУ. В американському оборонному відомстві вважають, що "головний удар" українського контрнаступу зараз здійснюється на південному сході країни.

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що ЗСУ вдалося вклинитися в першу лінію оборони ЗС РФ на трьох ділянках у Запорізькій області. За словами представника окупаційної адміністрації регіону, російські війська використовували весь арсенал наявного у них озброєння, щоб відбивати штурм ЗСУ.