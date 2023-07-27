У Росії оголосили в розшук суддю МКС, яка видала ордер на арешт Путіна

У РФ вважають, що дії Міжнародного кримінального суду мають незаконний характер і підстав для притягнення до кримінальної відповідальності Путіна і Львової-Бєлової немає.

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило в розшук суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане, яка видала ордер на арешт президента Володимира Путіна. Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на відомчу базу розшукуваних.

"Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК", — ідеться в картці Томоко Акане.

За якою саме статтею — у базі даних не уточнюється.

17 березня 2023 року Міжнародний суд видав ордер на арешт Путіна й уповноваженої при президентові РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової.

"Володимир Володимирович Путін, 7 жовтня 1952 року народження, президент Російської Федерації, імовірно, несе відповідальність за вчинення воєнного злочину у вигляді незаконної депортації населення (дітей) і незаконного передання населення (дітей) з окупованих районів України в Російську Федерацію, — ідеться в заяві суду.

Слідчий комітет Росії 20 березня порушив кримінальну справу стосовно прокурора МКС Каріма Ахмад Хана і суддів Розаріо Сальваторе Айтали, їх було оголошено в розшук. У РФ вважають, що дії Міжнародного суду мають незаконний характер і підстав для притягнення до кримінальної відповідальності Путіна і Львової-Бєлової немає.

Міжнародний кримінальний суд є незалежним, постійно діючим судовим органом. Він був заснований відповідно до Римського статуту, підписаного 17 липня 1998 року на конференції в столиці Італії. Його компетенція поширюється на всі найтяжчі міжнародні злочини, вчинені після 1 липня 2002 року — дати набуття Римським статутом чинності. Юрисдикція суду обмежена злочинами геноциду, злочинами проти людяності, воєнними злочинами і злочинами агресії.

Нагадаємо, депутати Європарламенту опублікували нові вимоги до МКС. Парламентарії закликають Міжнародний кримінальний суд притягнути до відповідальності Олександра Лукашенка за пособництво його режиму в агресивній війні РФ проти України.

Крім того, Фокус писав 17 липня, що на території Білорусі перебуває приблизно 500-700 найманців ПВК "Вагнер". Таку інформацію озвучили в ГУР Міноборони України. Частина найманців перебуває там, щоб "нервувати" Польщу і країни Балтії, НАТО і Європейський союз.