Прагнуть перемовин з Україною: військовий експерт назвав мету наступу РФ на Харківщину (фото, відео)

Росіяни для наступу на Харківську область залучили 4-ту гвардійську Кантемирівську дивізію, яку вважається однією з найкращих у ЗС РФ. У такий спосіб ворог намагається відвернути увагу від Бахмута.

Проривом на Борову росіяни прагнуть зафіксувати лінію фронту вздовж лівого берега річки Оскіл, щоб почати перемовини з урахуванням "нових реалій". Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов, повідомляє "РБК-Україна".

Для наступальних дій у напрямку Харківщини, з його слів, вони задіяли елітну 4-ту гвардійську Кантемирівську дивізію. Цей підрозділ вважається одним із найкращих.

Селезньов звернув увагу на те, що Генштаб ЗСУ не підтверджує втрату трьох населених пунктів. Російські війська могли рушити вперед, але українські сили перейшли в контрнаступ і все повернули.

"Оскільки мало вийти на рубежі та позиції, на них треба ще закріпитися", – пояснив фахівець.

Експерт також погоджується з тим, що росіяни намагаються змусити Україну відвернути сили з-під Бахмута, де для них складається справді кризова ситуація. Наразі українські війська й надалі просуваються на флангах зруйновного міста на Донеччині.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко наступ росіяни планували у цій локації ще з кінця 2022 року. Їхня програма – максимум повністю вийти на Лимано-Куп'янську вісь. Ворог докладає зусиль аби відвернути увагу Сил оборони від Запорізької та Донецької областей та змусити перекинути ресурси на нову ділянку.

наступ росіян на Харківщину Фото: DeepState

Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку від Генштабу ЗСУ

У звіті Генерального штабу ЗСУ йдеться про те що станом 27 липня на Куп’янському напрямку ворог намагався вести наступальні дії, які не отримали результатів. Населені пункти Дворічна, Западне, Табаївка, Тополі, Фиголівка та Подоли Харківської області зазнали артилерійських і мінометних обстрілів.

На Лиманському напрямку російські війська намагалися організувати наступ в районі південніше Діброви Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Білогорівка та Невське Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне та Роздолівка – Донецької.

Нагадаємо, 26 липня у Міноборони розповіли про дії РФ під Авдіївкою. Війська ворога намагаються обійти місто з флангів, водночас бояться увійти в місто, щоб не вести вуличні бої.