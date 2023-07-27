Україна готується до можливого теракту на ЗАЕС: у МОЗ розповіли, чи буде оголошено евакуацію

В більшості областей провели ситуативні навчання і протестували систему надання швидкої медичної допомоги та процедури, яка відповідає за радіаційний моніторинг.

Україна готується до можливої катастрофи на випадок теракту Росії на Запорізькій АЕС. Зараз триває поповнення та оновлення запасів калію йодиду та ведеться робота над національним протоколом лікування гострої променевої хвороби. Про це в ефірі телемарафону 27 липня розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Рішення щодо евакуації населення буде ухвалюватися ситуативно, в залежності від того прогнозу, який буде зроблено спільно з представниками енергобезпеки, з тими представниками, які будуть робити відповідні розрахунки по руху такої хмари. І такі рішення мають бути доведені в терміновому порядку до того населення, яке підлягає або укриттю, або евакуації. Стосовно загальних рекомендацій, які є, то ми впродовж минулого, поточного року і зараз фокусуємося на заміні певних партій калію йодиду. Тому що ми розуміємо, що перші партії заїхали ще минулого року з обмеженим терміном придатності", — сказав Кузін.

Він зауважив, що в більшості областей вже провели ситуативні навчання, щоб протестувати систему надання швидкої медичної допомоги, медицини катастроф і системи, яка відповідає за саме радіаційний моніторинг. Крім цього Україна отримала від міжнародних партнерів велику кількість протоколів, які дозволяють застосовувати сучасні методи лікування гострої променевої хвороби.

"Україна має свій протокол, але це протокол від 2006 року, тому зараз сформована робоча група, яка фіналізує й оновить національний протокол лікування гострої променевої хвороби", — сказав Кузін.

Нагадаємо, що окупанти повністю відключили Україну від моніторингу ситуації на Запорізькій АЕС, у зв'язку з чим у Міненерго переконані, що вибух на станції може статися в будь-який момент.

Нагадаємо, 24 липня Росія перевела 4-й енергоблок ЗАЕС у стан "гарячий стан". В "Енергоатомі" наголосили, що наразі експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має відбуватися винятково у стані "холодний останов".