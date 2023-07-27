На озброєні російської армії помітили міни виробництва Мʼянми, – аналітики (фото)

Після військового перевороту в Мʼянмі РФ розширила співробітництво з країною. Зокрема в оборонній сфері.

Російські мінометники почали використовувати 120-мм міни виробництва Мʼянми. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

120-мм осколково-фугасний боєприпас Мʼянмського виробництва зʼявився в російській армії. Публічно не оголошувалось, що військова хунта в Мʼянмі буде постачати озброєння ЗС РФ.

Міна має характерну для мʼянмських мін хвостовик

Маркування на мінах стерте, проте встановити походження міни вдалося завдяки характерній хвостовій формі, підривнику та залишкам маркування. Зазначається, що російські дипломати постійно намагались налагодити тісні звʼязки з хунтою в Мʼянмі. У США були стурбовані цією співпрацею.

Державний переворот, який відбувся у Мʼянмі в лютому 2021 році призвів до ізоляції країни у світі. Проте РФ навпаки розширила співпрацю в оборонній сфері. Також з минулої осені країни підписали дорожню карту ядерної співпраці, яка включає можливість реалізації проєкту невеликого ядерного модульного реактора в Мʼянмі.

За даними Державного департаменту США, багато перевірених звітів свідчать про те, що Росія надає військовим М’янми зброю. Зокрема у 2022 році Мʼянма отримала два винищувачі Су-30СМЕ — експортної версії Су-30СМ,

Нагадаємо, 5 червня ЗМІ писали, що РФ викуповує назад запчастини для озброєння, яке продавали в Індію та Мʼянму.

11 липня ЗМІ писали, що Китай збільшив закупівлі процесорів для ШІ попри удар США по чипах.