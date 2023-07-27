"Український В'єтнам": як воюють прикордонники в Серебрянському лісі (відео)

Російські піхотні групи намагаються просуватися місцевістю, де переважно ліси та болота, оскільки важка бронетехніка не може пройти у локації поблизу річки Сіверський Донець.

Українські захисники на позиціях в Серебрянському лісі поблизу річки Сіверський Донець постійно зазнають обстрілів та штурмів, але утримують рубежі. Відео з локації публікувала пресслужби Державної прикордонної служби України на YouTube.

На відео бійці показали, як застосують міномет 82 калібру для обстрілу російської переправи. Через нетипові для Донеччини природні умови – гори, ліс, болота, прикордонники, що успішно тримають тут оборону поруч зі Збройними силами України, вже встигли прозвати цю територію "українським В’єтнамом".

Ще однією особливістю цієї ділянки фронту є річка Сіверський Донець. Українські позиції розташовані по обидва боки, через що військовим доводиться постійно переправлятись через водну артерію. У цих місцях ворог особливо пильно фіксує пересування українських захисників.

Начальник прикордонної служби розповів, що бійці пристосовуються до реалій, які є на місцевості. Захисники наголошують на високій активізації бойових дій. З їхніх слів, вороги доволі часто штурмують позиції, які розташовані у густій рослинності. Переважно доводиться мати справу з піхотою, адже важка техніка не здатна пройти місцевістю, де суцільні болота.

Прикордонники у боях з росіянами у липні

Прикордонники застосували міномети та знищили російський транспорт в районі Бахмута. Українські прикордонники на Бахмутському напрямку ефективно використали артилерійські засоби завдяки точним даним, які були отримані з безпілотників.

ДПСУ та ДШВ знищили техніку окупантів. У лісі російські загарбники заховали БТР, але українські бійці спільними зусиллями змогли зафіксувати техніку та знищити її.

Нагадаємо, 27 липня військовий експерт Владислав Селезньов назвав мету наступу РФ на Харківщину. Росіяни для наступу на Харківську область залучили 4-ту гвардійську Кантемирівську дивізію, яку вважається однією з найкращих у ЗС РФ. На його думку, у такий спосіб ворог намагається відвернути увагу від Бахмута.