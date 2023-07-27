Допомогти закінчити війну: лідер республіканців закликав США передати Україні далекобійні ракети

На думку політика Мітча Макконнелла, деяке озброєння занадто пізно прибуває на поле бою, а удари по тилових районах змусять ЗС РФ відступити.

Лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл, виступаючи в Сенаті, заявив, що Сполучені Штати мають прискорити постачання військової допомоги Україні.

Він наголосив, що адміністрація президента США Джо Байдена "повинна почати рухатися з відповідною швидкістю", щоб надати "нашим друзям в Україні смертоносні інструменти, які їм потрібні, щоб закінчити свою боротьбу".

Макконнелл заявив, що Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру і наслідки цього одностороннього знищення простягаються далеко за межі України. За його словами, українські військові успішно використовують боєприпаси, які надали США, зокрема касетні, які зараз б'ють по російських позиціях на фронті.

"Зі свого боку, оскільки ми працюємо над забезпеченням спільної оборони, Сенат має інвестувати в оборонно-промислову базу, що зможе забезпечити підтримку України з боку Америки, водночас озброюючи наші власні сили для стримування подальших загроз Росії та Китаю", — зазначив Макконнелл.

Політик також вважає, що деякі ключові сили і засоби занадто пізно прибувають на поле бою. Необхідно надати Україні далекобійні ракети.

"Удари на великі відстані допомогли б Україні змусити російських окупантів відступити, як наші друзі вже продемонстрували, успішно застосувавши британські крилаті ракети Storm Shadow", — зазначив лідер республіканців.

Нагадаємо, у Пентагоні розповіли, на яку допомогу розраховувати Україні. Заступник міністра оборони США із закупівель і поставок Вільям Лапланте повідомив, що союзники Києва сконцентровані на ремонті та обслуговуванні озброєння, відправленого в Україну, а не на нових поставках.

Фокус писав 18 липня, що США готуються передати Україні американські дрони Phoenix Ghost виробництва AVEVEX, австралійські системи ППО, а також радари, датчики і системи аналізу. Новий пакет військової допомоги оцінюється в 1,3 млрд доларів .