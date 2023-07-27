Знімали з обліку за гроші: на Донеччині викрили військкома та поліцейського (фото)

Підозрюваний поліцейський знаходив "клієнтів", а потім передавав дані для підробки документів своєму "колезі" з ТЦК. За допомогу тільки трьом чоловікам фігуранти отримали щонайменше 57 тисяч гривень.

Сьогодні, 27 липня, правоохоронні органи повідомили про підозру працівнику поліції та керівнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Донецькій області за фактом одержання неправомірної вигоди. Про це йдеться в заяві пресслужби Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані налагодили виготовлення підроблених документів про непридатність чоловіків до військової служби.

Після "знаходження клієнта" поліцейський передавав їхні персональні дані керівнику одного з районних ТЦК і СП.

Надалі військком підробляв і видавав тимчасові посвідчення військовозобов'язаних та довідки військово-лікарської комісії з неправдивими відомостями про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

За даними правоохоронців, за надання таких "послуг" тільки трьом чоловікам фігуранти отримали 57 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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Нагадаємо, що 26 липня, Нацполіція під час комплексних заходів для виявлення та припинення корупційних схем, до організації яких причетні працівники ТЦК, затримала на гарячому чотирьох посадовців військкоматів.

До слова, 26 липня, перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк повідомив, що в Україні комісія від Міністерства оборони почала перевіряти діяльність Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Порушників обіцяють виявляти та карати.