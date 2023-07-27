Контракт на мільярди: Південна Корея потіснила Німеччину в постачанні БМП для Австралії

Для австралійського уряду придбання БМП буде одним з найбільшим в історії. Армія трансформується для можливості ведення маневрів у прибережній зоні.

Австралія вибрала постачальника БМП для армії. Між німецьким Rheinmetall та корейським Hanwha Defense вибір пав на останнього. Про це повідомляє Australian Defence.

В межах програми Land 400 Phase 3 Австралія обирала постачальника нової БМП для армії. У тендері перемогла південнокорейська компанія Hanwha Defense з машиною AS21 Redback. Угода передбачає постачання 129 бойових машин піхоти.

Спочатку планувалося придбати 450 БМП, але у квітневому Оборонному стратегічному огляді вирішили зменшити замовлення до 129 машин. Передбачається, що вартість проєкту буде 5-7 млрд австралійських доларів або близько 3,38 млрд американських доларів. Для Австралії контракт стане одним з найбільших в історії армії.

Першу машину AS21 мають поставити на початку 2027 року, що на 2 роки раніше першочергових планів. Завершити угоди мають до кінця 2028 року. Якби контракт не зменшили, то його вартість складала б 27 млрд австралійських доларів.

Австралія трансформує власну армію, щоб мати можливість проводити прибережні маневрові операції. Компанія Hanwha розробила Redback для Австралії, і він не підходить для майбутніх потреб Південної Кореї через особливості клімату.

Також зазначається, що Rheinmetall брав участь в тендері з БМП KF41 Lynx. Машини прийдуть на заміну вже застарілих БТР М113AS4. Німеччина пропонувала кращу пропозицію, бо пропонувала виробляти машини на місцевих підприємствах з широкою локалізацією. Проте і Hanwha буде побудує підприємство в Австралії в регіоні Джилонг. Про ступінь локалізації наразі інформації немає.

Нагадаємо, 11 липня ЗМІ писали, що Австралія відправить літак-розвідник E-7A в Німеччину для підтримки України.

12 липня Австралія анонсувала постачання Україні 30 БТР Bushmaster до вже переданих десятків машин.