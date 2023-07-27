Виставка IDEF 2023: Україна представила броньовик спеціального призначення "Камрат-М"

Це експортний варіант бронетранспортера, модульна конструкція якого дає змогу на його базі створити машини для військового командування, медиків, мінометних розрахунків тощо.

На виставці IDEF 2023 у Туреччині компанія "УкрАрмор" продемонструвала експортний варіант бронетранспортера спеціального призначення "Камрат-М", відомий також як "Варта", повідомили 27 липня в Army Recognition.

Протягом 2015-2016 років ця машина пройшла всі офіційні випробування на відповідність вимогам Міноборони України, Нацгвардії, а також ДПСУ.

"Цей бронетранспортер задає нові стандарти військової мобільності, захисту та універсальності, відповідаючи вимогам підрозділів збройних сил, різних військових і силових відомств", — зазначили оглядачі.

Особливості "Камрат-М"

Однією з ключових особливостей броньовика є модульна конструкція, що дає змогу адаптувати її до вимог замовника. Це означає, що БТР може бути виготовлений у різних конфігураціях, таких як:

командно-штабна машина;

машина управління і транспортування безпілотників, медична машина;

мобільний мінометний комплекс;

машина для захисту від радіації, хімічних і біологічних агентів.

Захист бронемашини на пристойному рівні — "Камрат-М" відповідає стандарту STANAG 4569, рівень 2. Це означає, що техніка захищена від пострілів зброї 7,62х39 мм з відстані 30 метрів і вибуху міни потужністю до 6 кг тротилу під будь-яким колесом або в центрі броньовика.

Повнопривідне шасі забезпечує стійкість і мобільність техніки. Українські розробники пропонують різні варіанти силових установок, серед них — 6-циліндровий дизельний двигун з турбонаддувом потужністю 270 або 380 к. с. і максимальним обертовим моментом 1 128 або 1 250 Нм при 1 200-1 600 об/хв. Такий двигун розганяє БТР до 100 км на годину, а запас автономного ходу становить 1000 км.

Техніка оснащена:

сучасною системою пожежогасіння, обладнаною ультрафіолетовими та інфрачервоними датчиками;

протимінними сидіннями;

лебідкою з тяговим зусиллям не менше 9 т;

системою опалення та кондиціонером тощо.

Бронетранспортери "Камрат-М"

"Камрат-М" має чудові можливості для транспортування, розвідки, патрулювання і супроводу під час виконання спеціальних завдань", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, на об'єднаному стенді виставки IDEF-23, Україна представила кілька зразків озброєння і військової техніки. Зокрема, українські зброярі показали РСЗВ "Вільха" і протикорабельний ракетний комплекс "Нептун", САУ "Богдана", радар Р-18С і броньовик "Камрат-М".