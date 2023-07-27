"Крах РФ все ще може відбутися": колумніст WSJ прогнозує нові наступи України у 2024 році

Американський оглядач Джейсон Віллік вважає, що у разі невдалого контрнаступу України влітку 2023 року перемовин з Росією всеодно не буде.

Заходу потрібно буде підготуватися до ще одного українського контрнаступу у 2024 році, а потім до ще одного після нього. Про це пише у колонці для The Wall Street Journal Джейсон Віллік.

Він пригадав оцінку генерала Марка Міллі, голови Об’єднаного комітету начальників штабів, щодо українського контрнаступу. Віллік порівняв ситуацію в Україні з Першою світовою війною. Міллі сказав, що "справа може погіршитися", запропонувавши скористатися перемовинами у разі такої можливості.

У колонці йдеться про те, що у разі невдалого контрнаступу України перемовин з Росією не буде. Захід повинен підготуватися до ще одного українського наступу у 2024 році, а потім ще одного. На думку Вілліка, зрештою, є й гірші наслідки, ніж безвихідь у східній Україні, яка не є політично принизливою для Сполучених Штатів.

"Україна все ще в боротьбі, і крах Росії все ще може відбутися", – йдеться у матеріалі.

На думку американського оглядача, може здаватися, що виснажливі війни заходять у глухий кут, доки раптом зростаючі втрати не призведуть до руйнування оборонних ліній. Заколот так званої ПВК "Вагнер" минулого місяця яскраво підкреслив крихкість російських командних структур.

У колонці видання він зазначив, якщо перспективи української воєнної перемоги насправді віддалені, тоді потрібно сподіватися, що американські лідери зможуть продемонструвати більше мудрості та гнучкості, ніж політики Першої світової війни, про яких Міллі говорив минулого листопада.

Нагадаємо, 18 липня Марк Міллі заявив, що контрнаступ ЗСУ сповільнився, проте його не можна назвати провальним. Він сказав, що на справжній війні люди розчищають мінні поля в бойових машинах.