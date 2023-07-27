Корейська "Армата": у КНДР показали можливості нового танка M2020, — ЗМІ

Аналізуючи кадри корейських ЗМІ, експерти зазначили, що танк продемонстрував "вражаючу дальність стрільби". Водночас, за деякими даними, гармата ОБТ не має автомата заряджання і не може вести вогонь керованими ракетами.

Нещодавно державні ЗМІ Північної Кореї представили кадри демонстрації можливостей танка нового покоління, який має неофіційну назву М2020. Подія була приурочена до 70-ї річниці закінчення Корейської війни, яка стала "днем перемоги" для Північної Кореї. Про це написали 27 липня оглядачі Bulgarian Military.

У публікації сказано, що хоча про танк стало відомо ще 2020 року, тільки тепер завдяки телетрансляції можна було побачити кадри випробування нового північнокорейського ОБТ. Водночас назва нового танка залишається загадкою, західні аналітики попередньо називають його "M2020".

Одним із найбільш видовищних моментів, зазначають оглядачі, були кадри стрільби з основної 125-мм гармати. На думку авторів матеріалу, ця гармата показала "вражаючу дальність стрільби із застосуванням непізнаного боєприпасу".

Водночас детальна інформація про новий танк нечисленна. Очікується, що М2020, як і його попередник Songun-915, чудово впорається з гористою місцевістю, буде оснащений сучасними бронебійними снарядами, системами управління вогнем і новітніми системами захисту, включно з сучасними тепловізійними прицілами і системами зв'язку.

Що відомо про танк М2020

Візуально танк "М2020" являє собою суміш американського M1 Abrams і російського танка Т-14 "Армата" або іранського танка Zulfiqar. Передня частина броні башти нахилена так само, як у M1 Abrams, а корпус танка має броньові листи з боків і на задніх бортах, що захищає двигун, як у Т-14. Лобова і бортові проєкції корпусу закриті накладними або інтегрованими елементами, а на кормі розміщені ґратчасті екрани.

Загалом, імовірно, броня складається з металевих листів і динамічного захисту.

Така ж невизначеність і з озброєнням. За деякими джерелами, танк оснащений 125-мм або 115-мм гладкоствольною гарматою (обидва калібри є на озброєнні армії КНДР). Імовірно гармата не має автомата заряджання і не може вести вогонь керованими ракетами. Про це свідчать пускові установки Bulsae-3 — комплекси аналогічні російським 9М133 "Корнет", але з більшим калібром.

Вважається, що танк M2020 оснащений двигуном потужністю 1 200 к. с., використовуваним на північнокорейських ОБТ 90-х років Songun-915. Сама машина має компактний вигляд, що не дивно, враховуючи гористу місцевість Корейського півострова.

Підбиваючи підсумки, оглядачі зазначають, що конструктивні особливості M2020 обумовлені співпрацею РФ і Північної Кореї. Зокрема припускають, що після візиту керівництва КНДР на російський танковий завод "Уралвагонзавод" з'явилися чутки про вплив Росії на цю машину, особливо на танки класу Т-90.

Раніше повідомлялося, що за даними британської розвідки військовослужбовці РФ остерігаються використовувати танки Т-14 "Армата" в боях проти Сил оборони України. Водночас надійшли відомості, що Росія ще взимку підготувала невелику кількість Т-14 для першого оперативного розгортання зазначеної техніки в Україні.