Солдат ЗС РФ намагався підірвати судно Чорноморського флоту, — ФСБ Росії

Російські силовики запевняють, що військовослужбовця завербували українські спецслужби. Він нібито хотів влаштувати диверсію на кораблі з ракетним озброєнням.

Співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ) затримали російського військового, який нібито планував влаштувати теракт на одному з кораблів Чорноморського флоту РФ. Про це 27 липня повідомили у пресслужбі відомства.

Повідомляється, що корабель, на якому нібито планувався теракт, був оснащений "високоточним ракетним озброєнням".

Силовики затримали військовослужбовця Військово-морського Флоту РФ, якого нібито завербували українські спецслужби. У нього було виявлено два саморобні вибухові пристрої загальною масою еквівалентною кілограму тротилу.

Підозрюваного звинуватили в підготовці теракту, незаконному обігу вибухових речовин або вибухових пристроїв, а також у державній зраді та розголошенні державної таємниці.

Йому загрожує можливе довічне ув'язнення.

Реакція України

Зазначимо, що на момент публікації Міністерство закордонних справ України не коментувало звинувачення ФСБ у тому, що українські служби нібито завербували російського військового.

Нагадаємо, 27 липня повідомлялося, що ЗС РФ завдали удару по Одеській області із застосуванням крилатих ракет "Калібр". За інформацією Одеської ОВА, ракети були випущені з підводного човна, який перебуває в акваторії Чорного моря.

Крім того, 27 липня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що росіяни можуть атакувати українські міста за допомогою ракетоносіїв у Чорному морі навіть в умовах шторму.