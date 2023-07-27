Загроза ракет і дронів: ЗС РФ готові атакувати Україну навіть в умовах шторму, — ЗСУ

В ОП Південь заявили, що в умовах шторму в Чорному морі ЗС РФ можуть атакувати Україну ракетами і дронами.

Related video

Російські окупанти можуть знову атакувати українські міста ракетами і дронами, оскільки носій ракет "Калібр" у Чорному морі залишається в повній готовності. Це в умовах шторму та грози. Про це заявили у пресслужбі Оперативного командування "Південь".

"У складних погодних умовах на тлі грози та шторму ворог може повторно вдатися до атак, зокрема з моря. Виведений на бойове чергування підводний ракетоносій залишається в готовності застосувати "Калібри", — йдеться в повідомленні.

Також у ЗСУ зазначили, що не виключена активність ударних БпЛА.

Зазначимо, що раніше в ніч на 27 липня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про небезпеку. Так, ЗС РФ запустили БПЛА в бік українських міст. Приблизно о 03:10 ранку в Хмельницькій області пролунали вибухи. В Обласній військовій адміністрації зазначили, що спрацювали сили протиповітряної оборони.

Повітряна тривога в Україні

Уже о 03:23 Повітряні сили оголосили про відбій повітряної тривоги.

Також повідомлялося, що 26 липня сили ППО збили 36 крилатих ракет. Так, українські захисники збили 33 крилаті ракети Х-101/Х-555, які здатні нести ядерний заряд.

"Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на Захід, постійно змінюючи напрямок польоту", — йдеться в повідомленні командування Повітряних сил.