"Бої носять жорсткий характер": ЗС РФ намагаються вибити ЗСУ з позицій на 2-х напрямках

Сили оборони просуваються вперед на Бахмутському напрямку, а ворог атакує в районі Серебрянського лісу та на Куп'янському напрямках, розповіли в Міноборони.

На Бахмутському напрямку на півдні від міста Бахмут ЗСУ мають поступове просування вперед. Про це 27 липня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Бойові дії тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки. Бої носять доволі жорсткий характер. Ворог веде інтенсивний вогонь. На півночі від Бахмута відбиваємо атаки ворога", — зазначила вона.

За її словами, на Куп‘янському напрямку російські окупанти постійно атакують і намагаються вибити Сили оборони з панівних висот.

"За сьогодні наші оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій. На Лиманському напрямку в районі за сьогодні так само відбито декілька атак ворога в районі Серебрянського лісу", — проінформувала Ганна Маляр.

Нагадаємо, що 27 липня російські окупанти атакували позиції НГУ в районі Серебрянського лісу. Танк противника прицільно розстрілював окопи нацгвардійців. Офіцер підрозділу знищив ворожий танк, підібравшись до нього на відстань у 150 метрів.

Раніше повідомлялося, що бійці Національної гвардії України зупинили спробу прориву російських військ на Сіверському напрямку і знищили 3 ворожі танки Т-90М "Прорив". Танки підірвалися на мінах і були спалені вщент нацгвардійцями за допомогою протитанкової зброї.