На Сіверському напрямку зупинили спробу атаки та знищили танки Т-90М "Прорыв", – Нацгвардія (відео)

Лиманські ліси та українські захисники виявилися неабиякою перешкодою для трьох новітніх танків Т-90М "Прорыв", які вважаються найкращими у військах РФ.

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Бійці Національної гвардії України зупинили спробу прориву російських військ на Сіверському напрямку і знищили ворожі танки Т-90М "Прорив". Про це на брифінгу повідомив Микола Уршалович, представник Головного управління Нацгвардії.

Він зазначив, що на цьому напрямку ворог застосовує артилерію та постійно обстрілює українських бійців. Росіяни також використовують армійську авіацію. ЗСУ й надалі відбивають наступальні дії противника.

Під час оголошення підсумків боїв він відзначив дії 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" ім. Героя України Сергія Михальчука. Бійці підрозділу зупинили спробу прориву противником наших позицій.

Полковник зазначив, що під час штурму піхотними підрозділами росіяни відправили три новітні танки Т-90М "Прорыв".

"Лиманські ліси їм встали впоперек, прорив не вдався, а екіпажі танків поповнили списки "хороших русских", – висловився Уршалович.

З його слів, танки підірвалися на мінах і були спалені вщент нацгвардійцями за допомогою протитанкової зброї.

Ситуація на Сіверському напрямку від Генштабу ЗСУ

У звіті Генерального штабу Збройних сил України йдеться про те, що на Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність. Понад 25 населених пунктів зазнали артилерійських та мінометних обстрілів. Загарбники атакували у Чернігівській області Семенівку, Ясну Поляну та Гуту Студенецьку. На Сумщині були обстріляні Вільна Слобода, Попівка, Степне, Басівка, Могриця, Покровка. На Харківщині атаковані Глибоке, Ветеринарне, Охримівка, Стрілеча, Колодязне.

Нагадаємо, 17 липня у районі Бахмута Сили оборони застосували дрон-камікадзе та знищили Т-90М "Прорыв". Танк знищили південніше за Кліщіївку, де наразі поблизу населеного пункту тривають запеклі бої.