Найбільших страждань агресія Росії завдає українським жінкам та дітям, — генпрокурор

Андрій Костін поінформував, що правоохоронці ретельно фіксують воєнні злочини РФ в Україні, жінки та діти є в центрі уваги.

Генеральний прокурор України Андрій Костін 27 липня взяв онлайн участь у слуханнях Гельсінської комісії США "Порятунок українських дітей та жінок від російської агресії", під час якої говорили про злочини РФ на території України, повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Костін продемонстрував учасникам слухань відеосвідчення українки, онука якої російські військові вбили у перші дні повномасштабного вторгнення. Розповіді свідків жахливих подій дають найчіткіше уявлення про ситуацію в Україні.

Працівники прокуратури ретельно фіксують всі злочини росіян. Станом на 27 липня задокументовано наступні злочини проти дітей:

498 вбивств дітей;

1077 дітей отримали поранення;

13 дітей постраждали від сексуального насильства;

994 дитини вважаються зниклими безвісти;

19953 депортовані або примусово переміщені.

Генпрокурор зазначив, що жертвами сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, переважно стають жінки. Правоохоронцями підтверджено 143 з 215 зафіксованих випадків. Це лише задокументовані випадки, реальні цифри можуть бути значно вищими.

"Серед них зґвалтування, каліцтво або тортури статевих органів, примусове оголення та погрози зґвалтуванням", — поінформував Андрій Костін.

В Україні створили Координаційний центр підтримки потерпілих і свідків воєнних злочинів. "Жінки та діти – в центрі уваги", – поінформував Андрій Костін.

Фокус писав, що Байден доручив передати до Гаазького суду докази воєнних злочинів РФ в Україні. За даними видання, раніше Пентагон опирався цьому, оскільки військові чиновники побоювалися створення прецеденту переслідування американських військових.

Раніше, 29 червня, повідомлялося, що чеські правоохоронці розглянули близько 3500 злочинів Росії проти України, які були скоєні з початку повномасштабного вторгнення РФ.