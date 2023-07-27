"Нацистські сатаністи — у святому Києві": Кремль підготував методички до річниці Хрещення Русі

Про президента РФ Володимира Путіна пропагандисти говорять як про того, хто повернув Росії "місію захисниці православної віри". Як саме він це зробив, не згадується.

Російські ЗМІ отримали чергову методичку від Кремля, в якій розповідається, як саме слід розповісти росіянам про чергову річницю Хрещення Русі. Журналісти "Медузи" отримали доступ до цього документа.

Про подію, що відзначається 28 липня, згадується як про "ключовий поворот російської історії", яку називають "точкою становлення державності". Пропагандистам із РФ доведеться робити акцент на тому, що "спільна віра" дозволила племенам східних слов'ян стати "єдиним народом".

Окрему увагу кремлівські куратори приділили "противникам Росії", які, як повідомляється, боролися з православ'ям в Україні, Білорусі та Польщі. Згідно з таким трактуванням історії, польські королі "насаджували католицизм і уніатство" на "споконвічно російських територіях". Робилося це для того, щоб роздробити та підпорядкувати народ.

Президента РФ Володимира Путіна позиціонують як того, хто повернув Росії "місію захисниці православної віри", проте не згадують, у який спосіб.

"Сьогодні наша країна бореться з новим сатанинським режимом <...> Нацистські сатаністи зміцнилися у святому російському місті Києві, де Русь прийняла хрещення", — йдеться в посібнику для російських ЗМІ.

Про Путіна ЗМІ також радять говорити як про керівника, який надає "підтримку відродженню православ'я". За даними джерел журналістів, такі згадки будуть тільки зростати в міру наближення виборів у РФ.

Ім'я голови Кремля має згадуватися у зв'язку з будь-якою значущою подією, наголошується в публікації.

Нагадаємо, що білоруська пропаганда виправдовує Лукашенка в депортації українців, він нібито "рятує бідних дітей".

Також повідомлялося, що Путін пообіцяв замінити українське зерно на світовому ринку російським і доставити його до низки африканських країн безплатно.