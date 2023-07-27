Розкаяння не допомогло: на Чернігівщині суд покарав українця за неявку у військкомат

Медкомісія визнала чоловіка обмежено придатним для служби у воєнний час, але після отримання повістки від протягом чотирьох місяців не з’являвся у військкоматі. Прохання на суді "суворо не карати" не врятувало його від ув’язнення.

Українця засудили до трьох років ув’язнення за ухиляння від мобілізації. Про це відомо з вироку Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 19 липня.

У документі йдеться, що засуджений пройшов медогляд ще 15 червня минулого року та був визнаний непридатним до військової служби в мирний час, але обмежено придатним у воєнний час. 2 березня вже цього року громадянин отримав повістку та мав прийти у військкомат 15 березня. Але у вказану дату він не з’явився, "керуючись небажанням проходити військову службу за мобілізацією".

Під час засідання чоловік визнав провину та розкаявся, попросивши "суворо не карати". Однак суд відмовився приймати ці обставини для пом’якшення вироку. У вироці зазначено, що українець впродовж чотирьох місяців так і не завітав у військкомат, а отже не хотів виправити ситуацію.

"Свідомі громадяни України, захищаючи державу, гинуть на полі бою, отримують каліцтва, тому призначення іспитового строку особі, що усіляким чином намагається уникнути мобілізації, буде вкрай несправедливим та певною мірою зневажливим відносно захисників України", — зазначено в документі.

Райсуд визнав ухилянта винним та призначив йому покарання — три роки ув’язнення.

Нагадаємо, раніше Гусятинський районний суд Тернопільської області також судив українця, що намагався уникнути мобілізацію. Чоловік отримав повістку, але у військкомат не пішов. Пізніше ухилянт пояснив це проблемами зі здоров’ям.

27 липня Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 18 листопада. З моменту повномасштабного вторгнення РФ такий статус пролонговували вже сім разів.