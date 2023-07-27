Мільярди на прислугу: російські олігархи під санкціями в Британії продовжують витрачати гроші, — NYT

У ЗМІ повідомляють, що британський уряд надав підсанкційним бізнесменам ліцензії, які дозволяють користуватися частиною заморожених рахунків. Крім того, олігархи отримують допомогу для покриття основних потреб.

Російські бізнесмени, перебуваючи під санкціями Великої Британії, продовжують витрачати сотні тисяч доларів на домашню прислугу, а також отримують допомогу від уряду. Про це повідомляють The New York Times (NYT), проаналізувавши фінансові документи королівства.

За інформацією видання, британський уряд дозволив російським олігархам витрачати великі суми грошей на різноманітні предмети розкоші, надавши так звані ліцензії — офіційні дозволи користуватися частиною активів навіть під час заморожування рахунків.

Згідно з документами, які вивчили журналісти, російському банківському магнату Михайлу Фрідману схвалили ліцензію на оплату праці 19 співробітників, включно з водіями, приватними кухарями, хатніми робітницями і різноробочими. Виплата приблизно за десять місяців склала £300 000. Крім того, Фрідман, за інформацією журналістів, отримував щомісячну допомогу в розмірі приблизно £7000 для покриття основних потреб своєї сім'ї.

Також журналісти повідомляють, що британські чиновники дозволили колишньому діловому партнеру Фрідмана Петру Авену отримувати щомісячну допомогу в розмірі £60 000.

За інформацією NYT, співробітники правоохоронних органів, які стежать за спробами обійти чорні списки, "були розчаровані цими рішеннями і системою ліцензування, яка, на їхню думку, підриває дію санкцій".

Водночас представник Міністерства фінансів Великої Британії відмовився публічно коментувати конкретні випадки, запевнивши, що ліцензії "суворо контролюють", їх видають для забезпечення платежів першої необхідності.

Журналісти повідомляють, що таке ліцензування підкреслює проблеми, з якими зіткнувся британський уряд після Brexit. Санкції щодо російських олігархів несуть наслідки для британського бізнесу та економіки загалом. А ліцензії фактично дають змогу обходити обмеження і продовжувати вести бізнес у країні.

У виданні додають, що минулого тижня російського бізнесмена Олега Тінькова виключили з чорного списку санкцій унаслідок судової тяганини. Фрідман також оскаржує введення обмежень у суді.

Фокус писав, що в березні 2023 року російські олігархи Олег Тіньков і Михайло Фрідман намагалися домогтися виключення своїх імен із західних санкційних списків. Їх підтримали російські опозиціонери Михайло Ходорковський і Леонід Волков. Вони вважають. що обмеження мають бути пов'язані з публічною позицією людини щодо військової агресії РФ в Україні та путінського режиму.