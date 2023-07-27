ДБР почало розслідування: під Чернівцями співробітники ТЦК заштовхали українця в авто (відео)

Офіційно підозру ще не пред'являли і слідчі дії тривають. Якщо буде зібрано всі докази, винуватці можуть отримати строк від 8 до 12 років позбавлення волі за перевищення повноважень.

У Державному бюро розслідувань (ДБР) відкрили провадження після опублікованого в мережі відео, на якому ймовірно співробітники чернівецького територіального центру комплектування (ТЦК) у формі затягують іншого чоловіка до автомобіля. Про це повідомляє видання "Суспільне" 27 липня.

Цю інформацію підтвердила речниця управління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасiмук. Розпочалося розслідування про можливе перевищення службових повноважень співробітниками ТЦК у період воєнного стану.

Якщо інцидент буде доведено, винуватцям загрожує термін від 8 до 12 років позбавлення волі. Офіційно підозру ще не пред'являли і тривають слідчі дії.

Скандал зі співробітниками ТЦК: подробиці

Напередодні в мережі з'явився ролик, на якому чоловіки у військовій формі в супроводі співробітників правоохоронних органів почали затягувати невідомого чоловіка в транспортний засіб. Користувачі одразу зазначили, що це могло статися в селищі міського типу Глибока Чернівецької області.

Журналісти "Суспільного" взяли коментар у представників обласного центру комплектування, які підтвердили, що на відео співробітники одного з районних ТЦК. У чоловіка хотіли перевірити військово-облікові документи, але в нього не виявилося їх.

"У спілкуванні чоловік проявляв агресію, ображав військовослужбовців, засуджував бойові дії проти російських окупантів та мав ознаки алкогольного сп'яніння", — йдеться в повідомленні.

При цьому, представники ТЦК не стали давати оцінку діям своїх співробітників, коли про це попросили журналісти. Там лише пообіцяли перевірити можливі протиправні дії військових і додали, що захищати країну в небезпеці — конституційний обов'язок громадян.

Нагадаємо, 27 липня повідомлялося, що головний вiйськком Рівненської області побив військовослужбовця, за що був затриманий ДБР. Відбулися обшуки й у керівника районного ТЦК і СП, у якого працівники ДБР виявили пакети з білою речовиною, яка може бути амфетаміном.