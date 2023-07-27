"Справжні герої": Зеленський звернувся до медиків зі Спасо-Преображенського собору (відео)

Український президент розповів про свій візит до лікарень Миколаєва та Очакова і привітав медиків із професійним святом.

У четвер, 27 липня, президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців зі Спасо-Преображенського собору в Одесі. Відео опубліковано в офіційному Telegram-каналі президента.

Глава держави звернувся до українських медиків, привітавши їх із професійним святом.

"Нагородив найкращих. Але вдячний усім — кожному і кожному, хто залишається в наших містах і селах, у прифронтових районах, хто працює на передовій, на кому дійсно тримається життя України", — сказав президент.

Володимир Зеленський розповів про свій візит у медичні заклади Миколаєва та Очакова, зазначивши, що лікарі, які там працюють "дійсно справжні герої".

Президент також згадав про те, що в Одесі в нього відбулася "важлива розмова" з командувачкою Медичними силами Збройних Сил України Тетяною Остащенко в присутності міністра охорони здоров'я.

За словами Володимира Зеленського, було порушено теми, що турбують українських бойових медиків і військовослужбовців.

Як зазначив глава Офісу президента Андрій Єрмак, Володимир Зеленський записав своє звернення у Спасо-Преображенському соборі, який постраждав через російську ракетну атаку. Він наголосив, що ворог понесе покарання за свої злочини.

"Тут, в Одесі, президент говорив про ліквідацію наслідків російських ударів по місту та області. А також про активний пошук додаткових систем ППО/ПРО, щоб захистити Одесу і наш Південь від ворожих ракет", — написав Єрмак.

Спасо-Преображенський собор Спасо-Преображенський собор Спасо-Преображенський собор

Нагадаємо, 27 липня Володимир Зеленський приїхав до Одеси, де провідав українських захисників, які проходять реабілітацію, а також відвідав пошкоджений російськими окупантами Спасо-Преображенський собор.

Уранці 27 липня в Дніпрі президент України Володимир Зеленський провів виїзну Ставку. Засідання відбулося в зоні відповідальності ЗСУВ "Таврія". Йшлося про ситуацію на фронті та перебіг наступальних і оборонних дій.

Під час виїзного засідання Ставки в Дніпрі Володимир Зеленський також привітав із минулими днями народження Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.