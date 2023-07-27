"Поклоняються ідеям Гітлера": у РФ підготували методичку до річниці Хрещення Русі, — росЗМІ

Журналісти зазначили, що в тексті часто згадують особу Володимира Путіна. Це може свідчити про початок передвиборчої кампанії.

У п'ятницю, 28 липня відзначається День Хрещення Русі і російські пропагандисти отримали нову методичку, як правильно висвітлювати цю подію для народу. Про це 27 липня пише видання Meduza, журналісти якого отримали доступ до неї.

У тексті від Кремля прямо написано, що цю подію потрібно називати "ключовим поворотом російської історії" і "точкою становлення державності", ніяк інакше. Журналісти, які працюють у державних і провладних ЗМІ, повинні будуть зазначити, що саме спільна віра дозволила залишитися росіянам єдиним народом.

Окрема увага приділяється "противникам Росії", які нібито намагалися боротися з православ'ям на території України, Білорусі та Польщі. Ідеться про польських королів, пишуть в тексті, які "насаджували католицизм і уніатство на окупованих споконвіку російських територіях, щоб підпорядкувати народ собі".

Президент РФ Володимир Путін раніше вже намагався пред'явити Варшаві територіальні претензії, згадують журналісти.

"Саме завдяки Радянському Союзу, завдяки позиції Сталіна Польща отримала значні землі на Заході, землі Німеччини. Це саме так, західні території нинішньої Польщі — це подарунок Сталіна полякам", — йдеться в повідомленні.

Але, все ж таки головна увага прикута до України, яку автори методички називають "київським віровідступницьким режимом", який нібито намагається боротися з УПЦ. У тексті наголошують, що саме Володимир Путін нібито здатен змінити ситуацію з релігією на свою користь.

Росіянам протягом дня будуть впроваджувати в голови, що саме російський президент нібито повернув для РФ місію захисниці віри.

"Сьогодні наша країна бореться з новим сатанинським режимом. Київський режим цілеспрямовано знищує православ'я на території України, чинячи прямий тиск на священиків і відбираючи церкви. Нацистські сатаністи зміцнилися у святому російському місті Києві, де Русь прийняла хрещення. Росія стала на захист православної віри і громить на фронтах неонацистів, які поклоняються окультним ідеям Гітлера і Бандери", — ідеться в тексті.

Журналісти також зазначили, що в заготовленому тексті не просто так часто згадується Володимир Путін, адже це частина передвиборчої кампанії, яка має офіційно стартувати найближчим часом. У майбутньому цього ставатиме тільки більше і президента пов'язуватимуть із кожною подією.

Нагадаємо, 25 липня повідомлялося, що білоруська пропаганда виправдовує Олександра Лукашенка в депортації українців. Робиться це для того, щоб політик виглядав "рятівником".