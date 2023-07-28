Мобілізація в Україні: де найгірша ситуація з призовом чоловіків до ЗСУ

Воєнний стан і загальна мобілізація триватимуть, що негативно впливає на ринок праці в Україні у 2023 році. У західному регіоні спостерігається найнапруженіша ситуація для бізнесу, де у компаній найбільше мобілізованих працівників.

Мобілізація в Україні вплинула на ринок праці, адже у більшості регіональних компаній до 20% від військовозобов’язаних працівників перебувають у лавах ЗСУ, а найнапруженішою є ситуація в західному регіоні країни. Європейська Бізнес Асоціація на сайті опублікувала результати дослідження.

Фахівці провели опитування в чотирьох містах, де зосереджені регіональні офіси Асоціації – у Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі. У дослідженні порівняли у регіонах за 5 бальною шкалою (де 3 – нейтральна оцінка). Так, ситуацію у Дніпрі бізнес оцінив у 2,25 бала, в Одесі 2,47 бала та у Львові – 2,64. У цих регіонах ситуація, на думку бізнесу, є дещо кращою, ніж у Харкові – 1,62 бала.

Мобілізація у Львові негативно вплинула на бізнес та ринок праці. Підприємці зазначили, що зниження купівельної спроможності населення й непередбачувані дії держави негативно впливають на стан бізнесу. У 84% компаній та організацій мобілізовано до 20% від військовозобов’язаних працівників компанії, у 8% – 20-30% працівників, у 4% – 30-40%. Ситуація з мобілізацією працівників у західному регіоні є найнапруженішою у рамках загальної мобілізації в Україні.

Проблеми в Одесі внаслідок мобілізації провокують труднощі з логістикою, корупцію та відтік робочої сили за кордон. У 76% компаній у лавах Збройних сил служать до 20% від військовозобов’язаних працівників.

Мобілізація у Дніпрі вплинула на розвиток міста. Бронювання працівників у Дніпрі підприємців та керівник компаній назвали однією з найбільших проблем. У 56% компаній є мобілізовані.

Другий рік поспіль підприємці Харківської області назвали найгіршими умови ведення бізнесу. Відтік персоналу за кордон і мобілізацію працівників вважаються найбільшими проблемами у регіоні після обстрілів та атак росіян. У 56% підприємців регіону мобілізовано до 20% від військовозобов’язаних працівників, а у 19% немає мобілізованих співробітників.

Нагадаємо, Верховна Рада пролонгувала воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що норми діятимуть щонайменше до 18 листопада.