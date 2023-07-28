Символ війни на 65 км: РФ змінила дані суден у Чорному морі, — розвідка Британії (фото)

У відомстві припускають, що проросійські інженери за допомогою спуфінгу спеціально провели інформаційну операцію, намагаючись підняти бойовий дух російських солдатів перед контрнаступом ЗСУ.

Аналітичні дані Geollect вказують на те, що з 14 травня 2023 року Автоматична система ідентифікації комерційних суден у Чорному морі була віддалено змінена, щоб на 65 км висвітити символ російської агресії в Україні. Латинську літеру Z було видно на програмному забезпеченні, що відстежує. Про це йдеться у зведенні британської розвідки від 28 липня.

Автоматична система ідентифікації (Automatic Identification System) використовується для відстеження кораблів, зокрема, щоб упевнитися в їхній безпеці.

Зведення британської розвідки

Ймовірно, проросійські інженери за допомогою так званого спуфінгу провели інформаційну операцію, щоб підняти бойовий дух російських солдатів перед контрнаступом Сил оборони України.

Такі дії, попереджають у розвідці Великої Британії, підвищують ризик аварій у морі.

Розвідувальне судно Іван Хурс

Але, попри такі зусилля росіян, Чорноморський флот залишається вразливим: 24 травня російське розвідувальне судно Іван Хурс було атаковано.

Нагадаємо, що аналітичні дані ISW вказують на подальше просування українських військ у Запорізькій області.

Також повідомлялося про нову атаку на Москву. У Міноборони РФ розповіли, що знищили безпілотник і звинуватили в нападі Україну.