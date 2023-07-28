Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Символ війни на 65 км: РФ змінила дані суден у Чорному морі, — розвідка Британії (фото)

Спуфінг у Чорному морі
Фото: Geollect | Спуфінг у Чорному морі

У відомстві припускають, що проросійські інженери за допомогою спуфінгу спеціально провели інформаційну операцію, намагаючись підняти бойовий дух російських солдатів перед контрнаступом ЗСУ.

Related video

Аналітичні дані Geollect вказують на те, що з 14 травня 2023 року Автоматична система ідентифікації комерційних суден у Чорному морі була віддалено змінена, щоб на 65 км висвітити символ російської агресії в Україні. Латинську літеру Z було видно на програмному забезпеченні, що відстежує. Про це йдеться у зведенні британської розвідки від 28 липня.

Автоматична система ідентифікації (Automatic Identification System) використовується для відстеження кораблів, зокрема, щоб упевнитися в їхній безпеці.

Зведення британської розвідки Fullscreen
Зведення британської розвідки

Ймовірно, проросійські інженери за допомогою так званого спуфінгу провели інформаційну операцію, щоб підняти бойовий дух російських солдатів перед контрнаступом Сил оборони України.

Такі дії, попереджають у розвідці Великої Британії, підвищують ризик аварій у морі.

Розвідувальне судно Іван Хурс Fullscreen
Розвідувальне судно Іван Хурс

Але, попри такі зусилля росіян, Чорноморський флот залишається вразливим: 24 травня російське розвідувальне судно Іван Хурс було атаковано.

Нагадаємо, що аналітичні дані ISW вказують на подальше просування українських військ у Запорізькій області.

Також повідомлялося про нову атаку на Москву. У Міноборони РФ розповіли, що знищили безпілотник і звинуватили в нападі Україну.