Символ войны на 65 км: РФ изменила данные суден в Черном море, — разведка Британии (фото)

В ведомстве допускают, что пророссийские инженеры с помощью спуфинга специально провели информационную операцию, пытаясь поднять боевой дух российских солдат перед контрнаступлением ВСУ.

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Аналитические данные Geollect указывают на то, что с 14 мая 2023 года Автоматическая система идентификации коммерческих судов в Черном море была удаленно изменена, чтобы на 65 км высветить символ российской агрессии в Украине. Символ в виде латинской буквы Z был виден на отслеживающем программном обеспечении. Об этом говорится в сводке британской разведки от 28 июля.

Автоматическая система идентификации (Automatic Identification System) используется для отслеживания кораблей, в том числе, чтобы удостовериться в их безопасности.

Сводка британской разведки

Вероятно, пророссийские инженеры с помощью так называемого спуфинга провели информационную операцию, чтобы поднять боевой дух российских солдат перед контрнаступлением Сил обороны Украины.

Подобные действия, предупреждают в разведке Великобритании, повышают риск аварий в море.

Разведывательное судно Иван Хурс

Но, несмотря на такие усилия россиян, Черноморский флот остается уязвим: 24 мая российское разведывательное судно Иван Хурс было атаковано.

Напомним, что аналитические данные ISW указывают на дальнейшее продвижение украинских войск в Запорожской области.

Также сообщалось о новой атаке на Москву. В Минобороны РФ рассказали, что уничтожили беспилотник и обвинили в нападении Украину.