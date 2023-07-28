Мобілізація в Україні: у ТЦК пояснили, чому вручають повістки на вулицях

Якщо співробітники ТЦК не вручатимуть повістки чоловікам у громадських місцях — загальна мобілізація може опинитися під загрозою зриву.

Зазвичай повісти доставляють за місцем проживання військовозобов'язаного, проте в деяких випадках чоловікам призовного віку можуть вручити повістку посеред вулиці. Зокрема, у більшості випадків це потрібно для уточнення даних у територіальних центрах комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП). Про це повідомив речник обласного ТЦК та СП Полтавської області Роман Істомін в ефірі Українського радіо "Полтава".

Мобілізація в Україні — вручення повісток на вулицях

"Повістки взагалі бувають кількох видів. Є повістки, які вручаються найчастіше — виклик до ТЦК з метою перевірки військово-облікових даних. Є так звані "бойові" повістки, чи правильно їх називати "мобілізаційне розпорядження". Це те, що стосується мобілізації", — сказав Роман Істомін.

Керівник Львівського обласного ТЦК та СП Олександр Тищенко у коментарі Leopolis News заявив, що мобілізація може бути під загрозою, якщо не будуть розшукувати призовників. Адже добровільно до військкоматів приходять лише близько 20% від планового завдання. Натомість він наголосив, що прихід до ТЦК — це не автоматичне відправлення до армії.

"Потрібно розуміти, що це ціла низка процедур, а також медичний огляд. І ті, хто мають законні підстави, по стану здоров’я або інших причин не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії", — пояснив Олександр Тищенко.

Він зазначив, що після отримання "бойової" повістки людину не відразу відправляють в зону бойових дій.

"Лише у випадку, якщо медкомісія визнала придатним до служби. Якщо особа служила, тоді скеровують до пункту постійної дислокації військової частини. Там упродовж 3-4 тижнів проходить бойове злагодження. Натомість усіх, хто не служили, ми скеровуємо до навчальних центрів", — розповів Тищенко.

Також Роман Істомін повідомив, що під час мобілізації вручати повістки можуть не лише ТЦК, адже це загальнодержавний захід. Насамперед повістки доставляють за адресою проживання, проте нині виникли ситуації, коли військовозобов'язані не повідомляють про зміну своїх даних. Це може бути з об'єктивних причин, коли ВПО не мають можливості знятися з військового обліку та встати в іншому місті. Крім цього, є випадки, коли громадяни переїжджають до інших міст працювати, а тому військкоми їх не можуть знайти за пропискою. У результаті чого повістки почали вручати в людних місцях.

"Тому як метод оповіщення військовозобов'язаних розпочалися вручення повісток на блокпостах та в людних місцях", — пояснив він.

Мобілізація в Україні — що потрібно знати чоловікам

Після отримання повістки потрібно прибути до ТЦК для уточнення військово-облікових даних у вказану дату та час. Зокрема, з собою потрібно взяти військовий квиток, особисті документи та підстави для відстрочки (при наявності). Потім військовозобов'язаних відправлять на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), де комісія визначає чоловіка придатним чи непридатним. Істомін наголосив, що обмежено придатні військовозобов'язані можуть бути придатними для проходження термінової служби у ЗСУ в цілому, проте їх не направляють у певні частини (десантно-штурмові війська, ССО).

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