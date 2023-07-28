Шість дивізій: Польща збільшує чисельність війська майже вдвічі, — віце-прем'єр

Польща послідовно реалізує мету збільшити чисельність своєї армії до 300 тисяч бійців, зазначив міністр оборони країни Маріуш Блащак. Для цього було ухвалено закон про добровільну військову службу.

Захист кордонів і внутрішньої безпеки є обов'язком держави, тому польський уряд посилює військовий потенціал країни. Як заявив 27 липня віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський, польська армія, яка раніше складалася з трьох дивізій, тепер матиме шість. Про це повідомляє Polskie radio 24.

За словами політика, попередня польська влада скорочувала збройні сили країни та присутність армійців на схід від Вісли. Тепер же нинішня влада збільшує контингент, відновлюючи військові частини та створюючи нові.

"Останні десятиліття завжди, принаймні потенційно, райони на схід від Вісли були найнебезпечнішими і такими які, згідно з певними концепціями східного флангу НАТО, мали бути просто залишені, передані супротивникові, і тільки потім мала бути контратака і їхнє повернення", — наголосив Качинський.

Однак така концепція була переглянута і польсько-білоруський кордон буде посилено.

"Наша армія, яка раніше складалася тільки з трьох дивізій, тепер буде складатися з шести, а згодом, можливо, з'явиться і резервна дивізія, — заявив віцепрем'єр.

Міністр оборони Маріуш Блащак додав, що сьогодні Військо польське налічує 172 тисячі воїнів. У майбутньому їх буде 300 тисяч.

"Нашою метою є те, щоб Військо Польське налічувало щонайменше 300 тисяч військових. Ми цю мету послідовно реалізуємо. На підставі закону про захист вітчизни, ухваленого минулого року, ми запровадили добровільну військову службу", — заявив Блащак.

Нагадаємо, американські журналісти з Washington Post повідомили, що Польща посилила східний кордон після того, як засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прибув до Білорусі разом із підрозділами найманців. За словами командувача Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, українська сторона також перекинула додатковий особовий склад на північний захід.