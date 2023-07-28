ЗСУ домоглися тактично значущих успіхів біля Бахмута, — ISW (карта)

Військові дослідники пишуть про успіхи ЗСУ південніше Клещіївки. І також зазначають, що російські джерела можуть перебільшувати своє просування в районі Сватового, щоб відвернути увагу від контрнаступу України на інших ділянках фронту.

Сили оборони України продовжили контрнаступальні операції в районі Бахмута 27 липня і домоглися певних успіхів у цьому районі, що підтверджується геолоційованими даними з Кліщіївки, опублікованими 26 липня. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 27 липня.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони продовжують наступальні операції на північ і південь від Бахмута. За даними ж російських джерел, українські сили завдавали ударів біля Залізнянського (12 км на північ від Бахмута), Берхівки (4 км на північ), Кліщіївки, Андріївки (10 км на північний захід) і Північного (20 км на південний захід).

Російські джерела стверджували, що ЗС РФ повністю контролюють Кліщіївку станом на ранок 27 липня, і що українські сили не змогли утримати позиції в населеному пункті.

Деякі російські джерела заявили, що українські сили зберігають присутність у південній частині Кліщіївки та продовжують спроби звільнення населеного пункту.

ISW проаналізували нещодавні кадри з геолокацією, які засвідчили, що українські війська нещодавно домоглися тактично значущих успіхів на південь від Кліщіївки й зберігають присутність у південно-західній її частині.

Карта бойових дій на Донбасі

Російські війська проводили контратаки в районі Бахмута 27 липня. Але без підтверджених успіхів. Генштаб повідомив, що українські сили відбили атаки ЗС РФ біля селища Хромове.

ЗС РФ також заявили про свої успіхи в районі заходу від Сватового 27 липня. У Генштабі ЗСУ відзначили марні спроби росіян у районі Надії (14 км від Сватового) і в районі півдня від Новоселівського (16 км від Сватового).

У Міноборони РФ заявили про просування на 12 км у районі Сергіївки (12 км від Сватового).

Одне з російських джерел стверджує, що ЗС РФ продовжують наступ на захід від Сватового до річки Оскіл, темпи просування нібито становлять 1 км на день. Однак у ISW не бачать візуальних підтверджень заявлених успіхів російських військ на південний захід від Сватового. Джерела з РФ можуть перебільшувати просування російських військ, щоб відвернути увагу від контрнаступу України на інших ділянках фронту.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків, ЗСУ, ймовірно, просунулися ще далі в Запорізькій області, але поки візуальних доказів цього небагато.

Також повідомлялося, що Вашингтон змушений переглянути стратегію ПРО з урахуванням досвіду війни в Україні.