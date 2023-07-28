Міноборони РФ "підкорегувало" карту та прибрало окуповані території України (фото)

До зони відповідальності округу раніше долучили території окупованих Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей. Окупований Крим все ще відображається на карті.

У Росії на сайті Міністерства оборони РФ змінили карту одного з військових округів. Так, з карти Південного воєнного округу кудись зникли раніше позначені там захоплені частини Херсонської та Запорізької областей України.

Відтепер карта повернулася до свого попереднього вигляду.

До цього на карті Південного військового округу додавали частину Запорізької та Херсонської областей.

Сили Південного військового округу дислокуються у Адигеї, Татарстані, Дагестані, Інгушетії, Кабардино-Балкарії, Калмикії, Північній Осетії, Чечні, Краснодарському та Ставропольському краях, Астраханській, Волгоградській і Ростовській областях та місті Севастополь. До зони відповідальності округу з 2023 року долучили окуповані території Луганщини, Донеччини та Запорізьку і Херсонську області.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися ще далі в Запорізькій області. Під час операцій ЗСУ на Запорізькому напрямку може створюватися плацдарм для подальшого контрнаступу.

Раніше повідомлялося, що Україна нарощує темпи контрнаступу, розгортаючи додаткові війська на південному фронті. Україна направила більше сил на південний схід країни, що свідчить про те, що Київ виявив потенційні слабкі місця в російських оборонних лініях.