МАГАТЕ підтверджує: біля Запорізької ЗАЕС прогриміли вибухи (відео)

За даними Держатомрегулювання, у період з 26 по 27 липня біля Запорізької АЕС пролунало два вибухи. Крім того, на території станції міжнародним фахівцям вдалося виявити міни.

На території, що межує з окупованим регіоном Запорізької АЕС, були зареєстровані вибухи. Це зафіксували спостерігачі Місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомляє голова Держатомрегулювання Олег Коріков під час брифінгу.

Згідно із заявою спостерігача МАГАТЕ, вибухи було зафіксовано на території, прилеглій до Запорізької АЕС, у період з 26 по 27 липня. Крім того, експерти також виявили на території станції міни.

"Останнім часом ми маємо інформацію від представників МАГАТЕ, які постійно перебувають на Запорізькій АЕС, про те, що ідентифіковано міни. Остання інформація була про те, що чули вибухи 26 і 27 липня", — заявив Коріков.

Нагадаємо, 26 липня міністр енергетики України Герман Галущенко зазначає, що окупанти повністю відключили українську сторону від моніторингу ситуації на Запорізькій атомній електростанції, у зв'язку з чим у Міненерго переконані, що вибух на станції може статися в будь-який момент

24 липня росіяни перевели 4-й енергоблок ЗАЕС у стан "гарячий останов". В "Енергоатомі" зазначили, що наразі експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має відбуватися винятково у стані "холодний останов".

Раніше, 6 липня, повідомлялося про те, що Росія планує перевести 4-й енергоблок ЗАЕС у стан "гарячий останов". В "Енергоатомі" заявили, що загарбники свідомо не виконують вимоги українського регулятора і створюють аварійну ситуацію. Частина атомників покинула територію станції.