Збирав розвіддані про українську ППО: СБУ затримала зрадника на Кіровоградщині (фото)

Російські спецслужби завербували мешканця Донеччини ще до початку повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 2022 року він почав виконувати ворожі завдання.

У Кіровоградській області Служба безпеки України (СБУ) затримала агента ФСБ, який збирав інформацію про бойові позиції української протиповітряної оборони, місця базування підрозділів ЗСУ та тероборони. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

"Зловмисником виявився мешканець міста Торецьк, що на Донеччині, якого російська спецслужба завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення РФ", — йшлося в повідомленні.

Тоді як після 24 лютого 2022 року йому наказали прибути на Кіровоградщину як переселенець зі східної України. У результаті агент відразу розпочав збирати інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ, локації місцевих штабів Тероборони. Також він намагався виявити бойові позиції української протиповітряної оборони. Зокрема, для цього він почав працювати ремонтником на одному з військових об’єктів регіону.

Своєю чергою окупанти "гарантували" агенту грошову винагороду в розмірі до 5 тисяч гривень за кожне виконане завдання. Також ФСБ обіцяла "евакуювати" його до РФ та працевлаштувати в лавах спецслужби.

Проте співробітники СБУ своєчасно викрили та затримали агента "на гарячому", коли той приховано фотографував об’єкт ЗСУ. У затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ворогом та фіксації місць базування ЗСУ. Як зазначили в СБУ, ці медіафайли потрібні були окупантам для підготовки нового повітряного удару по регіону.

Листування російського агента з ворогом

Додали, що затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 28 липня стало відомо, що через катування українських військовополонених СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику окупаційної Оленівської колонії.

27 липня Фокус писав, що в Харкові співробітники СБУ затримали агента ворожої розвідки, який готував новий повітряний удар по місту.