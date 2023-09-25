Триполярний світ. Наслідки ядерної експансії Китаю для стратегічної стабільності

Потенціал Китаю та РФ, що наростає, наближає ймовірність їхнього зіткнення зі США. Через це аналітик Аарон Майлз розраховує можливість завдавання першого удару, а також перевіряє перегони озброєнь у багатополярному світі через математичні формули.

Перспектива протистояння США з двома рівними ядерними супротивниками ставить серйозні питання щодо необхідності істотних змін у ядерній стратегії та силах США, а також щодо можливості підтримання стратегічної стабільності в такій системі. Чи вимагатиме різке розширення ядерного потенціалу Китаю, включно зі створенням більш ніж 300 нових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет, відповідного розширення ядерного потенціалу США або іншого розташування наявних сил? Чи не підірве динаміка тристоронньої системи стратегічну стабільність, створивши стимули для завдання першого удару, що призведе до ядерної ескалації в кризових ситуаціях, та чи не спричинить вона нового витка перегонки озброєнь, що зробить обмеження на стратегічне ядерне озброєння неспроможними? Як впливає на ці виклики багаторічна політика США щодо збереження ядерного потенціалу для ураження ядерних сил противника?

Фокус переклав статтю Аарона Майлза про зміни стратегічної стабільності через ядерну експансію Китаю.

На щастя, найгіршого результату можна уникнути, якщо кожна зі сторін підтримуватиме високий ступінь виживання достатньої частини своїх сил. Сполученим Штатам не обов'язково створювати більше ядерних озброєнь, до чого закликають деякі аналітики. До того ж деякі давно відомі принципи ядерної стабільності залишаються застосовними до майбутніх викликів. Можна зберегти стабільну можливість першого удару й уникнути якісно нової динаміки перегонів озброєнь між трьома великими ядерними супротивниками, навіть якщо один або кілька з них включать у свою стратегію елементи ядерної протидії.

Ба більше, володіння достатньою кількістю вцілілих складових озброєнь зводить нанівець традиційну ідею про те, що концентрація боєголовок для міжконтинентальних балістичних ракет шахтного базування на меншій кількості багатозарядних ракет веде до нестабільності. Те ж саме справедливо і для біполярного світу, але в триполярних умовах це ще важливіше. В інтересах підтримання стратегічної стабільності Сполучені Штати повинні вітати, а не перешкоджати діям Китаю і Росії щодо зосередження боєголовок шахтного базування на багатозарядних ракетах.

Це сміливі заяви, а ідея вітати наявність у противника багатозарядних ракет межує з єрессю. Але основне обґрунтування настільки ж розсудливе, наскільки й тавтологічне: стратегія протидії може бути спрямована тільки проти тих сил противника, які можна уразити. Якщо у кожної зі сторін досить мала частка об'єктів ураження, вона може покрити об'єкти кількох супротивників лише частиною своїх сил.

Таким чином, залишаються можливості для ураження інших цілей, зокрема для гарантованого завдавання другого удару, який є основою підтримки стратегічної стабільності. Ця ситуація ще більше покращується, якщо сили противника зосереджені на меншій кількості ракет.

Проста математична модель показує, як це працює і чому підтримання "достатньої" живучості ядерних сил дає змогу уникнути тиску принципу "затосовуй або втратиш", який в іншому разі міг би підірвати стабільність. Перевірка цих тверджень вимагає деякої кількості математичних викладок, але не виходить за межі алгебри з програми середньої школи.

Стійкість першого удару в системі з багатьма противниками

Математика навіює на багатьох людей жах. Однак саме вона формує уявлення фахівців з ядерного планування про цілевказування та основи ядерного стримування. Гарантованість першого удару двох або більше ядерних супротивників означає, що після обміну ударами у відповідь, під час якого кожна сторона використає частини своїх ядерних сил для ураження ядерних сил супротивника (супротивників), кожна зі сторін усе ще може завдати "неприйнятної шкоди", що переважить усі мислимі переваги від початку атаки. Математичне формулювання цієї умови стабільності дозволяє аналітикам перевірити припущення і проілюструвати наслідки для планування. Для кожної сторони стабільність першого удару означає виконання виразу N — NCFexc≥Du, де N – початкова кількість розгорнутих боєголовок, DU – сумарна неприйнятна шкода для всіх супротивників, а NCFexch – кількість боєголовок, втрачених під час обміну ударами, включно з усіма витраченими і знищеними на землі.

Що вважати неприйнятною шкодою для лідерів різних країн – питання вельми суб'єктивне. Одні вважають, що достатньо доставки однієї або декількох боєголовок, інші стверджують, що відповідь залежить від супротивника і за певних обставин може передбачати завдавання шкоди, відповідної застосуванню як мінімум сотень боєголовок. Зрештою, стратегія стримування такого типу завжди передбачає спробу визначити якусь загрозливу відповідь, яка переконає противника не нападати. Як правило, передбачається, що переконлива загроза більшого масштабу або рівня шкоди матиме більше шансів на успіх.

Хоча можна продовжувати аналіз і без кількісної оцінки "неприйнятної шкоди", існує ще одне фундаментальне питання, від якого аналітикам нелегко відмахнутися: навіщо раціональному стратегу планувати ядерне контрнацілювання (що спрямовує ядерні удари на ядерні сили противника), якщо всі сторони розуміють, що такі удари не можуть не призвести до неприйнятної шкоди у відповідь? Одне з пояснень, розроблених і розглянутих останніми роками, полягає в тому, що повна впевненість у живучості завжди залишатиметься недосяжною, а тому контрсилові та інші форми ядерного протистояння неминучі. Інше пояснення полягає в тому, що націлювання на ядерні сили саме по собі може сприяти заподіянню неприйнятного збитку – як безпосередньо, оскільки противники високо цінують свої ядерні сили, так і побічно, оскільки удари по ядерних силах, найімовірніше, призведуть до шкоди не тільки для цих цілей. Простіше кажучи, якщо противник очікує, що ядерний удар у відповідь означатиме випадкове знищення інших цінних для нього об'єктів – військових, промислових або цивільних, – то загроза завдання такого удару вже має значну стримувальну цінність, навіть якщо вона не зможе запобігти руйнівній відповіді.

Зброя, що виділяється для контрудару, може знизити або навіть усунути необхідність неприйнятного збитку. Ба більше, в тих випадках, коли ядерна протидія може сприяти заподіянню неприйнятної шкоди, вона виявиться кращою з моральних і правових міркувань, ніж навмисне завдавання ударів по цивільному населенню та інфраструктурі.

Якщо припустити, що з якихось причин деякі держави включатимуть ядерну протидію до своїх стратегій, то найпростіший випадок із двома супротивниками, які мають ідентичні арсенали, може показати, чому створення ракет із декількома боєголовками традиційно вважають дестабілізуючим. Якщо країна ініціює і витрачає всі свої ресурси під час контрядерної атаки, то сторона, що атакується, втрачає частину своїх сил, що дорівнює середньому числу боєголовок, знищених кожною атакуючою боєголовкою. Я буду називати цей параметр ефективністю контрядерної атаки C =NCFexc /N. Для одиночної цілі, такої як ракетна шахта, він дорівнює кількості боєголовок, що припадають на одну ціль (концентрація боєголовок), поділеному на кількість атакувальних боєголовок, необхідних для знищення цілі (стійкість цілі). Простіше кажучи: якщо на кожній ракеті сконцентровано кілька боєголовок (що призводить до високого значення параметра c), то під час одного удару ви ризикуєте втратити більший відсоток розгорнутих боєголовок, ніж якби ці самі боєголовки було розосереджено на більшій кількості ракет.

З точки зору сторони, що обороняється, умова стійкості першого удару стає рівною 1 — C≥Du/N. Якщо в середньому кожен засіб доставки несе більше боєголовок, ніж потрібно для його знищення (c > 1), то умова стійкості не може бути виконана. Тоді обеззброювальна атака стає можливою, і стимул першого удару веде до кризи. Ще до досягнення цього граничного значення існує поріг ефективності протидії, у разі перевищення якого сили противника, що вижили, виявляються недостатніми для завдання неприйнятного збитку. Важливо зазначити, що ця нестабільність виникає не тільки тому, що одна зі сторін ризикує втратити свою ядерну зброю, якщо не застосує її першою, а й тому, що таке застосування може принести стороні-ініціатору певну значущу стратегічну вигоду, а саме: роззброїти супротивника й позбавити себе від загрози знищення.

Найбільші ядерні держави прагнуть уникнути такого результату, підтримуючи живучість значної частини своїх розгорнутих сил. Особливе значення в цьому відношенні мають підводні човни в морі і мобільні ракети наземного базування, оскільки вони важкодоступні для ураження. Володарі цих сил і засобів знижують загальну ефективність заходів противника. Це робить можливою стабільність навіть у тому випадку, якщо частина ядерних сил складається з висококонцентрованих "легких" цілей.

За умови врахування живучості елементів сил у рамках спрощеної моделі, в якій такі елементи розглядаються як абсолютно живучі, найбільш напруженим для того, хто обороняється, є сценарій, у якому нападник використає не більше боєголовок, ніж потрібно для знищення вразливих сил того, хто обороняється. Тоді умовою стійкості першого удару з елементами сил, що виживають, є наступне:

У цьому виразі fS – частина сил, що вижила, сума (позначена ∑i) – усі супротивники, а останнє значення зліва застосовується, якщо той, хто обороняється, може уникнути поразки сил супротивника, які використовувалися в початковій атаці. Якщо стратегія протидії передбачає не тільки безпосереднє ураження розгорнутих сил, а й управління ними або нерозгорнуті озброєння, то ці вимоги можуть вводитися або у вигляді фіксованого доданого члена, або шляхом коригування параметрів ефективності протидії.

Щоб наочніше проілюструвати стійкість першого удару трьох сторін, ми можемо знову спростити систему до повністю симетричної, в якій усі сторони мають однаковий розмір, структуру, положення і стратегію. Якщо припустити, що під час початкової контрядерної атаки більше однієї зі сторін витрачає вразливу частину свого арсеналу, то вираз (1) набуває вигляду:

Один із ключових результатів виразів (1) і (2) полягає в тому, що в разі концентрації вразливих частин сил противника за допомогою таких підходів, як розміщення кількох боєголовок на одній ракеті та/або їхній недостатній захист (високі значення c), зберегти стійкість першого удару стає простіше, а не складніше. Це пояснюється тим, що для ураження вразливої частини сил противника потрібна менша кількість боєголовок, що дозволяє використовувати їх для гарантованої відповіді.

Держави можуть і намагаються тримати під загрозою більш живучі елементи сил противника, але серед тих, хто має розвинуті арсенали, зусилля спрямовані радше на пошук прихованих сил, аніж на протистояння їм за допомогою більшої кількості контрядерних озброєнь. Якщо такі зусилля увінчуються успіхом, вони збільшують потреби в контр'ядерних силах на величину, що може бути великою (наприклад, якщо ядерний потенціал є єдиним надійним засобом ураження великих сил розосереджених мобільних ракет), але може бути й невеликою або навіть зовсім незначною (наприклад, якщо звичайні торпеди можуть уражати підводні човни з балістичними ракетами). Простіше кажучи: набуття ширших можливостей з ураження ядерних сил противника не викликає необхідності виділяти купу додаткової ядерної зброї для протидії, якщо ці нові цілі концентровані та/або якщо звичайна зброя добре справляється з цим завданням.

Малюнок 1 являє собою графічне зображення виразу (2). Пунктирна лінія позначає межу між областю внизу, де перший удар завжди нестабільний, оскільки живих сил недостатньо для заподіяння неприйнятної шкоди, і областю вгорі, де стабільність першого удару можлива, навіть якщо супротивник включить у свою стратегію комплексну ядерну протидію. Для будь-якого противника, який не використовує контрядерну зброю (це може залишатися актуальним для Китаю, попри його тривалу ядерну експансію) уся область вище і включно з пунктирною лінією є стабільною.

Можливість першого удару

Малюнок 1. Стійкість першого удару в повністю симетричній тричастинній системі з контрядерним націлюванням. За вертикальною віссю відкладено частку сил, що вижили, а за горизонтальною – частку загальної чисельності сил, необхідну для заподіяння неприйнятної шкоди обом противникам. Параметр ефективності протидії c показує, скільки боєголовок, придатних для ураження цілей, у середньому може знищити кожна атакуюча контрядерна боєголовка.

Заштриховані ділянки на мал. 1 позначають області стабільності для конкретних значень параметра ефективності протидії c. Наприклад, якщо для завдавання неприйнятного збитку обом супротивникам потрібна одна третина спочатку розгорнутих сил сторони (DU/N = 1/3) і якщо в середньому кожна атакуюча боєголовка може знищити дві контрядерні боєголовки (c = 2), то стабільність першого удару досяжна, якщо щонайменше 56% сил кожної сторони перебувають в умовах живучості (наприклад, на підводних човнах і мобільних ракетах). З іншого боку, якщо всі ракети-мішені несуть поодинокі боєголовки (m = 1) у захищених шахтах (h = 2), то підтримання стабільності першого удару стає складнішим завданням, яке вимагає забезпечення живучості майже 80 % сил.

Сполучені Штати підтримують живучість значної частини своїх сил, чого потенційно достатньо для забезпечення стійкості під час першого удару із застосуванням контрядерної стратегії проти двох рівних супротивників. Повідомлення за новим Договором СНО дозволяють приблизно оцінити живучість американських сил. Якщо не брати до уваги важкі бомбардувальники як зосереджені "м'які" цілі, які, якщо їх не розосередити, можуть бути уражені невеликою кількістю боєголовок, то США розгорнуть приблизно 1300 боєголовок. Якщо розглядати 400 боєголовок МБР США як націлювані, а решту – як живучі боєголовки морського базування, то приблизно 70% американських сил є живучими.

Росія може розміщувати приблизно таку саму частку розгорнутих стратегічних боєголовок на більш живучих мобільних ракетах великої дальності і підводних човнах, виходячи з публічних оцінок структури сил. Для Китаю ця частка може бути ближчою до 80%, виходячи з публічних оцінок структури китайських збройних сил. Згідно з цими ж оцінками, частка живучих сил Китаю знизиться до набагато нижчого рівня – приблизно 35%, якщо він досягне приблизного чисельного паритету зі США та Росією, розмістивши балістичні ракети міжконтинентальної дальності в 300 нових шахтах і замінивши наявні ракети з однією боєголовкою на вже наявні чи варіанти, що розробляються, з кількома боєголовками. Як показано на мал. 1, збереження стратегічної стабільності за нижчих рівнів частки живучих сил можливе для таких країн, як Китай, які не роблять акцент на ядерній протидії.

США (як і Росія, а в майбутньому, можливо, і Китай) зберігають можливість подальшого підвищення живучості за рахунок оповіщення бомбардувальників і запуску ракет великої дальності шахтного базування під час атаки. Однак реальна живучість нижча, оскільки в будь-який момент часу в морі перебуває лише частина підводного флоту. Якщо припустити, що приблизно половина американських підводних човнів перебуває в морі в будь-який момент часу, то середня живучість становитиме менше 40%. У повністю симетричній ситуації підтримання стабільності першого удару в мирний час за допомогою комплексного націлювання може бути ефективним тільки в тому разі, якщо сили, які є об'єктом націлювання, дуже уразливі та сконцентровані. Зрозуміло, саме така ситуація з підводними човнами в порту. Списання підводних човнів у порту, а також бомбардувальників, що перебувають у стані бойової готовності, передбачає відносно високу повсякденну живучість, що перевищує 50%.

Критики ракет з кількома боєголовками (і взагалі міжконтинентальних ракет наземного базування) можуть заперечити, що ракети великої дальності шахтного базування все ж таки є зброєю першого удару, а отже, за визначенням дестабілізують ситуацію. Дійсно, у разі першого удару власник такої зброї, найімовірніше, застосує її, але це не означає, що вона робить перший удар більш раціональним та імовірним. Доти, доки наявність потенціалу гарантованої відповіді означає, що перший удар не може принести стратегічну вигоду стороні, що атакує, ракети з кількома боєголовками не ставлять перед нею дилему "застосувати або програти". Якщо противник готовий здійснити атаку, яку не може підтримати жодна раціональна логіка, то за відсутності ракет великої дальності з кількома боєголовками аналітикам слід очікувати використання замість них будь-якого іншого елемента ядерних сил.

Стабільність перегонів озброєнь у багатополярній системі

У багатополярній системі з комплексним цілевказанням контрядерних сил виконання умови стабільності першого удару є необхідним, але не достатнім для підтримання стабільності перегонів озброєнь або навіть рівноваги. Для підтримання рівноваги в перегонах озброєнь будь-якій такій державі знадобиться достатня кількість боєголовок, розміщених для потенційного використання в контрядерному ударі (який я буду називати NFS), щоб покрити будь-яку комбінацію націлених сил противника:

Як і стабільність першого удару, така стабільність перегонів озброєнь можлива серед супротивників, які зберігають живучість значної частини своїх сил. Для великої ядерної держави кількість боєголовок, придатних для завдавання першого удару, може бути щонайменше такою, що дорівнює сумі розгорнутих боєголовок міжконтинентальних ракет і боєголовок на підводних човнах, які перебувають у постійному розгортанні в морі.

У спрощеному випадку ідентичних арсеналів і стратегій умовою рівноваги перегонів озброєнь стає:

Як і в разі стабільності першого удару, уразливість і концентрація сил, здатних стати мішенню, скоріше полегшують, ніж ускладнюють досягнення рівноваги в перегонах озброєнь такого типу.

З одного боку, така рівновага нестабільна, оскільки дії противника з розосередження або зміцнення сил, здатних уражати цілі, або з розширення цього сегмента сил підвищують вимоги до цілевказівки для противника, який має намір зберегти комплексну протидію як елемент своєї стратегії. Однак стимули до таких дій і контрдій послаблюються, якщо всі можуть бути впевнені в тому, що живучі сегменти їхніх сил забезпечують можливість гарантованого реагування.

Малюнок 2 являє собою графічне зображення виразу (3)

Малюнок 2. Рівновага перегонів озброєнь у повністю симетричній тричастинній системі з контр'ядерною цілевказівкою. По вертикальній осі відкладено частку сил, що вижили, а по горизонтальній — частку всіх сил, доступних для застосування під час контрудару.

Малюнок 2 являє собою графічне зображення виразу (3). На ньому показано, що, наприклад, якщо половина розгорнутих сил сторони, що атакує, доступна для завдавання удару у відповідь, а кожна атакувальна боєголовка може знищити в середньому дві націлені боєголовки (c = 2), то рівноваги в перегонах озброєнь можна досягти, якщо виживає щонайменше 50% сил кожної сторони. Якщо ж усі ракети, що націлюються, несуть поодинокі боєголовки (m = 1) у захищених шахтах (h = 2), то для завдання комплексного контрудару необхідно забезпечити живучість майже 90% сил.

Для таких ядерних держав, як США, що мають сили з відносно високою часткою живучості та придатності для завдавання контрудару, можливо уникнути перегонів озброєнь навіть при збереженні можливостей нанесення контрудару по двох рівних супротивниках.

Наслідки для політики США

З цього аналізу випливають три наслідки для ядерної політики і планування США.

По-перше, можна зберегти стабільність першого удару і рівновагу в перегонах озброєнь між трьома провідними ядерними державами, навіть якщо вони включать до своїх стратегій контрядерне націлювання. Для цього необхідно, щоб кожна з них підтримувала достатню частку своїх розгорнутих сил у живучому стані. Сполучені Штати повинні продовжувати забезпечувати високий ступінь живучості своїх розгорнутих сил, а в межах майбутніх домовленостей з контролю над озброєннями їм слід розглянути можливість вжиття заходів, що сприяють використанню більш живучих платформ.

По-друге, хоча є сенс надавати перевагу живучим платформам, а не ракетам шахтного базування, Росія і Китай все ж матимуть на озброєнні системи шахтного базування, а отже, США не мають намагатися перешкоджати розгортанню варіантів із кількома боєголовками. Всупереч традиційному трактуванню, концентрація боєголовок, що націлюються, радше підвищує, ніж знижує стратегічну стабільність серед великих ядерних держав, які зберігають живучість значної частини своїх ядерних сил. Це відбувається за рахунок того, що навіть противники, які включають у свою стратегію контр'ядерне націлювання, зберігають гарантований потенціал другого удару.

Всупереч традиційному трактуванню, концентрація боєголовок, що націлюються, радше підвищує, ніж знижує стратегічну стабільність серед великих ядерних держав, які зберігають живучість значної частини своїх ядерних сил

По-третє, для будь-якої сторони, що використовує контрядерне націлювання, підтримання стратегічної стабільності не вимагає зіставлення об'єднаних сил потенційних супротивників. Ядерна експансія Китаю не означає, що Сполученим Штатам обов'язково потрібні більші ядерні сили. Навпаки, вони повинні забезпечити і розмістити живучі сили, достатні для заподіяння неприйнятного збитку обом потенційним супротивникам навіть після або в межах контрядерного обміну.

Нарешті, уважні читачі звернуть увагу на сумнівну (але в певному сенсі давно відому) стратегічну логіку, коли супротивник наполягає на поразці всіх вразливих сил супротивника і водночас заохочує їх до пріоритетного розгортання більш живучих платформ. Одним із варіантів виходу з цього протиріччя є відмова від обмежень на ядерні озброєння і продовження тристоронніх перегонів озброєнь. Два інших варіанти – відмовитися від всеосяжного контр'ядерного націлювання на основних ядерних супротивників або змиритися з цією цікавою особливістю дивного світу ядерної стратегії.

Про автора

Аарон Майлз – доктор наук, науковий співробітник Центру досліджень глобальної безпеки при Ліверморській національній лабораторії імені Лоуренса. Наразі працює старшим радником у Бюро з контролю над озброєннями, перевірці та дотриманню вимог Державного департаменту США, а раніше обіймав керівні посади в галузі ядерної політики в Управлінні з науково-технічної політики Білого дому та в апараті міністра оборони США. До сфери його політичних інтересів входять питання стримування, контролю над озброєннями і нерозповсюдження.