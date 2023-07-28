"Україна відмовляється": Путін заявив про готовність РФ до переговорів (відео)

Російський диктатор наголосив, що всі конфлікти повинні вирішуватися в ході перемовин, проте РФ "не може нав'язувати" їх.

Російський президент Володимир Путін заявив, що Україна та НАТО відмовляються від переговорів з РФ. Про це він повідомив під час саміту "Росія-Африка" у Санкт-Петербурзі.

"Усі проблеми мають вирішуватися в ході переговорів, але проблема полягає в тому, що з нами відмовляються вести переговори. В основі конфлікту лежить загроза безпеці Росії з боку США і НАТО. А вони, ще раз повторюю, відмовляються від переговорів з питань забезпечення рівної безпеки для всіх, включаючи Росію. Та й сама Україна, точніше, український режим, відмовляється від переговорів", — сказав Володимир Путін.

З його слів, президент України Володимир Зеленський ухвалив відповідне рішення, зокрема про заборону введення переговорів. Натомість Путін заявив, що Росія готова до перемовин, проте "не може нав'язувати" їх.

Нагадаємо, 27 липня у Санкт-Петербурзі стартував саміт "Росія-Африка". Федеральна міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце назвала цей саміт "піар-шоу Путіна" та застерегла африканські країни від співпраці з Російською Федерацією.

Тоді як за даними видання The Moscow Times від 25 липня більшість африканських лідерів вирішили не брати участі в саміті "Росія-Африка". Зокрема, цей саміт РФ намагається представити як новий дипломатичний прорив і підтвердження важливості країни у світі.

Під час засідання саміту "Росія-Африка" 28 липня Володимир Путін заявив, що Африка стає новим центром сили, і з цим доведеться рахуватися. Також він розповів про списану заборгованість для африканських країн у розмірі 23 мільярдів доларів.